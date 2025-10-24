EVENIMENT

Accident între două camioane între Izvorul Crișului și Șaula. Traficul, blocat complet

24 octombrie 20250 commentarii

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 24 octombrie a.c., în jurul orei 05:50, pe DN1 E60, între localitățile Izvorul Crișului și Șaula, județul Cluj.

Potrivit primelor informații furnizate de IPJ Cluj, un bărbat de 53 de ani, din județul Neamț, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule care se deplasa din direcția Cluj-Napoca spre Oradea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, pătrunzând pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un alt ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 40 de ani.

În urma impactului, șoferul de 53 de ani a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru ambii conducători auto.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Huedin, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ. Din fericire, nu au existat victime încarcerate.

Cele două autocamioane implicate transportau textile, respectiv panouri sandwich.

În urma accidentului, traficul rutier pe DN1 E60 a fost complet blocat la kilometrul 521+500 m, între Izvorul Crișului și Șaula, circulația urmând să fie reluată după finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.

Politiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

