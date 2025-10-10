EVENIMENT

Accident grav între Livada și Gherla. Cinci persoane rănite, una în stare critică

10 octombrie 20250 commentarii

Cinci persoaen au fost rănite grav, dintre care una se află în stop cardiorespirator, în urma unui accident rutier care s-a produs luni seară, în jurul orei 18:45, pe DN1C, între localitățile Livada și Gherla, în județul Cluj. Trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune, traficul fiidn blocat pe ambele sensuri de mers.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej, sprijiniți de echipaje din cadrul Punctului de Lucru Jucu, au intervenit de urgență la fața locului. Cinci persoane au fost găsite încarcerate într-unul dintre autoturisme și au fost extrase de către echipele de salvare.

Un bărbat aflat în stop cardio-respirator este supus manevrelor de resuscitare. Celelalte patru victime sunt conștiente, dar au suferit diverse traumatisme și primesc îngrijiri medicale.

La intervenție participă două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD — inclusiv una de terapie intensivă mobilă — și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

