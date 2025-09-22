Actualitate

Accident grav între Corpadea și Căianu-Vamă

22 septembrie 20250 commentarii

Două femei au fost rănite și două mașini au fost avariate grav luni dimineață, 22 septembrie 2025, pe drumul dintre localitățile Corpadea și Căianu-Vamă. Pompierii din cadrul Detașamentelor Dej, respectiv Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dimineață, 22 septembrie 2025, la un accident rutier petrecut între localitățile Corpadea și Căianu-Vamă, soldat cu rănirea a două femei, cea mai în vârstă, fiind dusă la spital cu ambulanța SMURD de terapie intensivă, potrivit informațiilor reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj

Astfel, în accident au fost implicate două autoturisme, iar într-unul dintre acestea s-a aflat o femeie încarcerată. Pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o paramedicilor SMURD. Victima de aproximativ 50 de ani a fost conștientă și cooperantă, iar după ce a primit îngrijiri medicale, a fost transportată la spital cu ambulanța SMURD de terapie intensivă. De asemenea, potrivit salvatorilor clujeni, a primit îngrijiri medicale și o tânără de aproximativ 20 de ani. La intervenție au luat parte echipajele de la Punctul de Lucru Jucu și Mociu, cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. La fața locului au fost prezente și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, respectiv o ambulanță SAJ. 

T.S.

sursă foto: ISU Cluj

