EVENIMENT

Accident cu autotren la Șaula

12 septembrie 20250 commentarii

Traficul pe DN1E60 între Huedin și Izvorul Crisului se desfășoară cu dificultate ca urmare a unui accident în care a fost implicat un autotren. Evenimentul a avut loc în data de 12 septembrie a.c., în jurul orei 06.10, pe DN1-E60, la intrarea în localitatea Șaula.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din județul Argeș, care conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, pe direcția Cluj-Napoca – Oradea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, în condiții de carosabil umed, fiind proiectat în șanțul de pe marginea drumului.

Evenimentul s-a soldat cu pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul în zonă se desfășoară alternativ, pe sensul Cluj-Napoca – Oradea, fiind dirijat de polițiști.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Biciclist accidentat mortal la Jucu de Mijloc

Protest cu sute de sindicaliști în fața sediilor de partid „Au distrus totul, iar acum se plâng că nu au bani la buget!”

Număr șocant de clujeni în Registrul Național al Traficanților de Droguri

Accident rutier pe strada Oașului din Cluj-Napoca: Un autotren a lovit două mașini parcate și un imobil

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.