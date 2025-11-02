DECESE

A plecat printre îngeri un suflet de înger, al mamei mele ECATERINA ANDRONESCU

2 noiembrie 20250 commentarii

A plecat printre îngeri un suflet de înger, al mamei mele

ECATERINA ANDRONESCU.

Și-a dăruit inima cu bunătate și generozitate tuturor celor apropiați și celor care întâmplător au pășit în viața ei, și va rămâne lumină în sufletele noastre până ne vom reîntâlni! Dumnezeu sa-ți ocrotească odihna!

Te iubim – Sanda Patrichi și întreaga familie. Înmormântarea va avea loc marți 4 noiembrie ora 14 în Cimitirul Central, iar priveghiul luni 3 noiembrie ora 17 la capela cimitirului

