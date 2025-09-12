EXTERNE

A fost identificat asasinul activistului conservator Charlie Kirk

12 septembrie 20250 commentarii

Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, reţinut de autorităţi, a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un locuitor din Utah în vârstă de 22 de ani, potrivit unor media locale care se bazează pe surse din cadrul investigaţiei, informează vineri EFE.

Identitatea suspectului a fost dezvăluită la scurt timp după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a informat în timpul unui interviu că presupusul ucigaş a fost reţinut.

Potrivit mai multor media, suspectul a fost reţinut în apropierea Parcului Naţional Zion, în St. George, la aproximativ 400 de kilometri sud de locul atentatului din Orem (Utah), după ce a convenit cu tatăl său să se predea.

Persoana arestată a fost plasată sub custodia poliţiei locale joi seara, în jurul orei 23, conform informaţiilor furnizate New York Times de surse federale.

Robinson a fost semnalat de mai multe medii ca un student bun şi au fost difuzate mai multe fotografii cu familia sa, în cadru universitar, precum şi fotografii din care reiese că avea o legătură cu armele încă din copilărie.

Kirk a fost ucis miercuri, în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, după ce a fost împuşcat în gât în timp ce susţinea una din cunoscutele sale dezbateri cu studenţii în care îşi prezenta ideile conservatoare.

În confuzia primelor ore după asasinat, autorităţile au reţinut două persoane pe care ulterior le-au eliberat după ce au constatat că nu aveau nicio legătură cu crima.

Ulterior, FBI-ul a solicitat colaborarea cetăţenilor pentru a-l găsi pe autor şi a difuzat mai multe imagini cu presupusul autor al crimei.

Anchetatorii au recuperat arma folosită în asasinat, o puşcă bolt-action de calibru 30, folosită de obicei pentru vânătoare.

