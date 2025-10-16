DIVERSE

9 lucruri de făcut înainte să îți vinzi telefonul vechi

16 octombrie 20250 commentarii

Dacă ai hotărât că este momentul să treci la un smartphone mai nou sau doar vrei să eliberezi spațiu prin casă, vânzarea telefonului vechi te poate ajuta să recuperezi o parte din investiție. Totuși, procesul devine mult mai sigur și eficient dacă urmezi câteva etape clare. Acest ghid îți oferă soluții practice care să-ți protejeze datele personale, să atragi cumpărători și să eviți neplăcerile.

1. Șterge datele personale și resetează dispozitivul

Salvează-ți în primul rând contactele, fotografiile sau notițele importante. Pentru telefoanele cu Android, poți utiliza Google Drive, iar pentru iPhone 17 Pro Max, serviciul iCloud. După ce ai efectuat backup-ul tuturor informațiilor, accesează setările și folosește opțiunea de resetare la setările din fabrică. Acest pas șterge toate datele și revine la configurarea inițială a telefonului.

2. Eliberează telefonul de conturi și servicii active

Dezactivează și elimină orice cont asociat cu dispozitivul tău: Google, Apple ID sau alte profiluri folosite. Dezactivează funcțiile de tip „Find My Device” sau „Find My iPhone” și aplică aceleași setări pentru aplicațiile de securitate, dacă există. Dacă nu faci acest lucru, noul proprietar se poate lovi de blocaje care îi limitează accesul la dispozitiv.

3. Curăță aspectul exterior – oferă telefonului un look atractiv

Telefonul curat, fără urme și zgârieturi evidente, lasă o impresie plăcută și poate crește șansele să fie vândut rapid. Folosește o cârpă din microfibră și soluții dedicate pentru a șterge ecranul, marginile și porturile. Pentru zgârieturi minore poți folosi o protecție de ecran nouă. Dacă observi imperfecțiuni mai serioase, adresează-te unui service pentru o verificare rapidă.

Pozează telefonul într-o lumină naturală, evitând zonele cu multă umbră sau lumină artificială puternică. O imagine clară poate fi de mare folos, așa cum se întâmplă adesea pe platformele de vânzări unde telefoanele prezentate îngrijit atrag rapid vizite.

4. Testează funcționalitatea completă

Pune telefonul la treabă înainte de vânzare:

  • Deschide și folosește fiecare aplicație importantă
  • Încarcă dispozitivul complet
  • Verifică ecranul, camerele foto, difuzoarele, microfonul și butoanele laterale
  • Testează conexiunile Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G
  • Asigură-te că meniul funcționează fluent fără blocaje

Verifică și dacă are sau nu restricții pe rețea ori asupra codului IMEI (cod unic de identificare pentru fiecare telefon). Uneori, un IMEI necunoscut poate bloca accesul la cartele din alte rețele, așa că este indicat să folosești site-urile specializate pentru aceste verificări.

5. Pregătește anunțul și alege platforma de vânzare

Alege platforme cunoscute și verificate, unde poți posta anunțuri rapid și sigur. Scrie o descriere clară, cu detalii despre model, memoria internă, starea carcasei, accesoriile incluse și dacă telefonul vine cu garanție sau factură. Adaugă fotografii reale, de calitate, pentru a inspira încredere viitorilor cumpărători.

O platformă serioasă îți va permite să discuți prin mesaje și să alegi singur modalitatea de tranzacționare preferată.

6. Ambalează telefonul cu grijă

Dacă nu mai ai cutia originală, folosește o cutie rezistentă și material de protecție (folie cu bule sau burete). Asigură-te că telefonul nu se mișcă în colet. Este indicat să alegi un serviciu cu AWB (număr de urmărire). Înainte să sigilezi totul, verifică încă o dată să nu fi rămas vreo cartelă SIM sau card de memorie în telefon.

7. Stabilește plata și negociază detaliile

Discută de la început cu potențialul cumpărător despre metoda de plată – transfer bancar sau plata ramburs. Pentru tranzacțiile prin platforme specializate, cumpărătorul plătește doar după ce verifică dispozitivul. Păstrează copia discuțiilor și orice chitanță primită, mai ales dacă intervine vreo neclaritate asupra sumei sau a funcționării telefonului.

8. Fii atent la siguranță și la modurile de comunicare

Evită să răspunzi solicitărilor care dau semne de grabă extremă sau nu inspiră încredere (cum ar fi cereri de a livra produsul înainte de plată sau propuneri de transferuri către conturi dubioase). 

9. Recapitulare rapidă a pașilor de urmat

–  Realizează backup complet și șterge datele personale

–  Elimină toate conturile și serviciile activate

–  Curăță telefonul și testează funcționarea

–  Redactează anunțul cu poze și detalii relevante

–  Ambalează și expediază atent

Aplică acești pași pentru a vinde simplu și responsabil telefonul vechi. Urmează procesul cu atenție, iar tranzacția va decurge fără complicații atât pentru tine, cât și pentru noul proprietar.

Acum, odată ce totul s-a finalizat cu succes, este timpul să te gândești la un upgrade pentru telefonul tău mobil. Ce spui, optezi pentru un model premium de ultimă generație?

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Păcănelele – distracție sau strategie? Adevărul e undeva la mijloc

PRODVINALCO S.A. – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Cum schimbă skin-urile din CS2 comunitățile online

Cu multă durere în suflete, anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, frate, socru, bunic și unchi TÂRNĂVEAN ALEXANDRU- a Filerului din Dezmir, la 90 de ani de muncă și trudă.

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.