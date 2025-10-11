EVENIMENT

81 de ani de la eliberarea Clujului de sub ocupația horthysto-fascistă

11 octombrie 20250 commentarii

Astăzi, 11 octombrie se împlinesc 81 de ani de la eliberarea oraşului Cluj-Napoca de sub ocupaţia horthysto-fascistă. În acest context, Primăria Cluj-Napoca va depune coroane de flori la mormintele eroilor din Cimitirul Militar de pe Calea Turzii. Potrivit municipalității, nu va fi organizat un ceremonial cu acest prilej și nici nu va avea loc defilarea gărzii de onoare.

 

Eliberarea Clujului a fost rezultatul eforturilor eroice făcute de trupele de la aripa stângă a Diviziei 18 Infanterie Munte Română, care a executat o dublă învăluire a inamicului din acest oraş, împreună cu Divizia 2 Munte şi Divizia 1 Cavalerie, care au acţionat pe la vest de oraş şi a unor unităţi militare sovietice. Trupele române şi sovietice au executat pătrunderea la est şi vest de oraş concomitent cu atacarea frontală a inamicului din Cluj. Corpul 104 sovietic a angajat lupte pe marginea de sud a Clujului. Inamicul însă a rezistat cu înverşunare, întrucât Clujul reprezenta un pion de bază al apărării sale din Transilvania.

În această situaţie, acţiunea de învăluire largă, de la nord-est, executată de trupele din aripa stângă a Armatei a 4-a, de Divizia 18 Infanterie Munte Română şi Divizia 1 Cavalerie, pe la vest, au uşurat mult acţiunea frontală a Corpului 104 sovietic şi a grăbit momentul eliberării oraşului. Ameninţate cu încercuirea, trupele inamice au început retragerea, astfel că, în ziua de 11 octombrie, către amiază, Clujul a fost curăţat în întregime de inamic. Eliberarea Clujului, la 11 octombrie 1944, cel mai important centru cultural, administrativ şi economic al Transilvaniei, a constituit un eveniment deosebit de important în acea etapă a războiului, pentru dezrobirea Transilvaniei de Nord-Est.

La 25 octombrie 1944 au fost eliberate de sub ocupaţie străină ultimele teritorii româneşti – oraşele Carei şi Satu-Mare. Deşi operaţiunea de eliberare a Clujului e legată de numele generalului Gheorghe Avramescu, până acum autorităţile clujene nu s-au gândit să facă demersuri pentru ca una din străzi să poarte numele marelui militar român.

Cosmin PURIŞ

