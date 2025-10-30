ziarulfaclia.ro

ADMINISTRAȚIE
30 octombrie 20250 commentarii

Comuna Florești a lansat oficial proiectul pentru o nouă școală generală (clasele 0–VIII) – o investiție de peste 54 de milioane de lei,  finanțată prin Programul Regional Nord‑Vest 2021–2027, cu sprijinul Agenția de Dezvoltare Regională Nord‑Vest și al Guvernul României.
Proiectul prevede o unitate de învăţământ modernă, dotată complet: 36 de săli de clasă, 4 laboratoare, bibliotecă, sală multifuncțională și spații de recreere.
„Această școală nu este doar o clădire, ci un simbol al viitorului – al unei comunități care crește prin educație”, a declarat Bogdan Pivariu, primarul comunei, precizîând că proiectul marchează un nou capitol în dezvoltarea infrastructurii educaţionale a Floreștiului, pentru generatii întregi.

