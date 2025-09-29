ziarulfaclia.ro

EXTERNE
Funeraliile actriţei franco-italiene Claudia Cardinale, decedată marţi la vârsta de 87 de ani în Regiunea Pariziană, vor avea loc pe 30 septembrie, de la ora locală 14:30 (12:30 GMT), la Biserica Saint-Roch din centrul Parisului.


Artista va fi apoi incinerată în cea mai strictă intimitate a familiei sale. Un omagiu religios îi va fi adus, de asemenea, pe 1 octombrie la Nemours, oraşul din Regiunea Pariziană în care Claudia Cardinale locuia de mai mulţi ani.


Biserica Saint-Roch din Paris este preferată de artişti şi găzduieşte cu regularitate funeralii ale unor celebrităţi.


Familia celebrei actriţe franco-italiene a cerut ca slujba funerară să se desfăşoare „fără flori şi fără suveniruri”, dar i-a invitat pe cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu să facă o donaţie pentru Fondazione Claudia Cardinale, pe care aceasta a înfiinţat-o alături de fiica ei în Nemours, fiind un spaţiu de primire şi promovare a tinerilor artişti.


Legendă a cinematografiei italiene şi internaţionale, Claudia Cardinale a colaborat cu unii dintre cei mai mari regizori ai lumii, precum Luchino Visctoni, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil şi Sergio Leone.


Cu interpretări de neuitat în filmele „Ghepardul”, „A fost odată în Vest” şi „Opt şi jumătate”, ea a întruchipat renaşterea cinematografiei italiene din anii ’60 şi a strălucit totodată la Hollywood, precum şi în Franţa. Spre sfârşitul vieţii, a trăit „într-un mod simplu, smerit, după chipul şi asemănarea ei”, a declarat fiica actriţei, Claudia Squitieri, care locuia alături de mama sa în oraşul Nemours.

