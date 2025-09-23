SĂNĂTATE

2500 de pacienți pe listele de așteptare la Institutul de Transplant Renal

23 septembrie 2025

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a realizat, în decursul acestui an, 61 de transplanturi renale, însă numărul pacienţilor de pe listele de aşteptare este mult mai mare.

„Până acum am făcut 61 de transplanturi. Anul trecut au fost 93. Cam de doi ani de zile suntem undeva la 90. Cel mai mare număr de transplanturi a fost 153. Pe listele de aşteptare sunt undeva pe la 2.000 – 2.500 de pacienţi care aşteaptă. Regula e că, dacă se înscriu la un centru, nu trebuie să se înscrie la alt centru. Dar pot să se mute de la un centru la altul, în funcţie de cum decide fiecare. Dar, când apare un donator, nu ştii care e compatibilitatea”, a declarat pentru Gheorghiţă Iacob, medic primar la ICUTR şi purtătorul de cuvânt al instituţiei.

El a explicat că, în principiu, donatorii sunt cei aflaţi în moarte cerebrală, însă există şi cazuri de donatori vii.

„Noi nu încurajăm transplantul de la donatori vii, dar în condiţiile în care numărul de donatori decedaţi este foarte mic trebuie să acceptăm acest transplant de la donatorii vii. Şi avem cazuri. În acest moment avem 10-15 cazuri de astfel de donatori vii, circa 25%. În principiu, oricine poate să devină donator, dar noi îi încurajăm să vină cu rude până la gradul IV, deci veri direcţi, nu mai mult, iar în cazurile în care sunt ‘înrudiri emoţionale’, suntem foarte, foarte atenţi, pentru că, în final, chiar dacă e numai problema lor, în momentul în care lucrurile nu sunt corecte legal, orice eveniment are impact pe toată activitatea de transplant naţional. Şi din punctul acesta de vedere, noi resimţim o presiune nemeritată”, a mai spus Gheorghiţă Iacob.

Potrivit acestuia, din diferite motive, numărul de donatori în România este foarte mic în raport cu celelalte ţări europene. El spune că media europeană este de circa 10 donatori la un milion de locuitori, iar în unele ţări ajunge chiar la 20 de donatori, pe când în România numărul donatorilor este mult mai mic.

„La o populaţie de 20 de milioane şi la o medie de 10 donatori la milionul de locuitori, în România am putea avea în fiecare an 200 de donatori în moarte cerebrală. 200 de donatori înseamnă 400 de grefe renale şi noi suntem la 100-150”, a punctat Gheorghiţă Iacob. 

