12 ţări de pe trei continente la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion

12 septembrie 20250 commentarii

Peste 100 de designeri din 12 ţări de pe trei continente îşi prezintă creaţiile la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion, care a debutat ieri la Cluj-Napoca.

„Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion este parte a unui ciclu de gale dedicate prezentării, promovării şi premierii excelenţei în domeniul industriei textile şi vestimentare şi amplificării vizibilităţii designerilor. Succesul ediţiei 2024, care a adus în faţa unui public numeros creaţiile a 112 designeri din zece ţări de pe trei continente, a determinat schimbări majore în ceea ce priveşte conceptul şi amploarea evenimentului. Începând cu cea de-a cincea ediţie, festivalul se integrează şi mai profund – atât din punct de vedere logistic, cât şi artistic – cu tendinţele internaţionale, în urma unui proiect ambiţios de dezvoltare pus în scenă de echipa condusă de dr. Matei Miko, Preşedinte şi Producător al FTF, şi de lector univ. Anca Zaharia, Director Artistic”, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, 12 ţări de pe trei continente vor fi reprezentate în 2025 la Festivalul Internaţional de Modă Transilvania Fashion – powered by Banca Transilvania, pe catwalk sau în cadrul workshop-urilor, iar 11 ţări vor fi prezente cu colecţii vestimentare – România, Italia, Anglia, China, Germania, Olanda, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova şi Kazakhstan, cărora li se adaugă Egiptul, reprezentată doar în secţiunea de workshop.

„Din dorinţa de a marca ‘cincinalul’ festivalului, am completat valenţele evenimentului prin adăugarea atât a unei a patra zi de prezentări, cât şi cu extinderea într-o nouă locaţie, în cadrul Cinema Teatru Florin Piersic. Fiind o platformă de exprimare şi premiere, în fiecare seară vom recompensa viziunea creativă, inovaţia şi excelenţa în design şi talentul designerilor prezenţi la diferitele secţiuni ale Festivalului”, a declarat, citat în comunicat, dr. Matei Miko, preşedinte şi producător al Festivalului Internaţional Transilvania Fashion.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Pro Transilvania, în colaborare cu Asociaţia „Produs de Cluj”, European Fashion Council, Top Model Management Transilvania Fashion şi Asociaţia Romanian Fashion & Textile Council, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca şi al Consiliului Judeţean Cluj.

În paralel cu prezentările de modă, Festivalul Transilvania Fashion găzduieşte, pe durata a două zile, o serie de workshop-uri. Astfel, sâmbătă va avea loc prezentarea ofertelor academice ale universităţilor din China, Serbia, Kazahstan, Republica Moldova, Germania, Bulgaria, Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca, urmată de lansarea proiectului SILK ROAD – History, Education & Fashion, de o masă rotundă cu autorităţi din industria textilă din România şi cu reprezentanţi ai Asociaţiei European Fashion Council şi de prezentarea proiectelor europene sub egida „EUROPA CREATIVĂ’.

Duminică, pictorul clujean Tudor Scripor, inventatorul alfabetului Scripor, propune workshop-ul „Modă pentru Toţi – Incluzivă, Accesibilă, Relevantă”, dedicat specialiştilor cu sau fără dizabilităţi de vedere, în care participanţii vor experimenta modă prin culori tactile, texturi senzoriale şi tehnologii incluzive bazate pe AI. Acest workshop va fi urmat de prezentarea proiectelor europene din cadrul Programului „Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

