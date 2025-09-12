EDITORIAL

10 septembrie

12 septembrie 20250 commentarii

În loc ca America să își plece steagurile pentru comemorarea a 24 de ani de la tragedia din 11 septembrie, doliul național a fost confiscat de asasinarea lui Charlie Kirk, membru în cercul intim al lui Donald Trump, ucis miercuri de un lunetist în Utah. Memoria unei traume colective a fost eclipsată de transformarea unei figuri politice contemporane într-un martir, astfel încât să servească strategiei de cosolidare a puterii președintelui Trump și a mișcării MAGA.

