EDUCAȚIE

1 milion de euro pentru modernizarea Palatului Copiilor Cluj. Ce dotări s-au făcut

23 septembrie 20250 commentarii

În 70 de săli renovate și înzestrate cu aparatură de ultimă generație vor învăța, din acest an școlar, copiii de la cercurile din cadrul Palatului Copiilor Cluj și a structurilor din județ, ca urmare a investițiilor de 1 milion de euro făcute printr-un proiect PNRR. Acest proiect a fost inițiat de o echipă a Palatului Copiilor Cluj. Despre proiect și deschiderea festivă de la Palatul Copiilor, cu sute de participanți, aflăm mai multe într-un interviu acordat ziarului „Făclia” de directorul instituției Valentin Cuibus.

Rep: Câți elevi ați avut înscriși anul trecut la cercurile din cadrul Palatului Copiilor Cluj?

Valentin Cuibus, directorul Palatului Copiilor Cluj: Aproximativ 7.400 de elevi înscriși la toate cercurile din județ, incluzându-i și pe cei de la Clubul Copiilor Gherla și Clubul Copiilor Dej, și peste 4.000 de copii în Cluj-Napoca.

500 de părinți și copii la festivitatea de deschidere

Rep: În acest an școlar, cu ce îi așteptați pe copiii dornici să exploreze și alte activități în afara celor școlare?

V. C.: Cu o clădire modernizată a Palatului, cu 70 de săli de clasă modernizate printr-un proiect PNRR, în întreg județul. Tot mobilierul, aparatura electronică, precum și celelalte dotări sunt noi. Aproape 1 milion de euro au fost investiți prin acest proiect. În urma derulării acestuia totul este acum nou. Acest lucru l-au putut observa părinții care au fost prezenți la deschiderea festivă de sâmbătă, 20 septembrie 2025, unde au participat aproximativ 500 de persoane. În cartierul Mărăști, funcționează șase cercuri, am fi vrut să deschidem și în Mănăștur, dar nu avem spațiu. Apoi avem cele două tabere în Băișoara și Caps, pe Valea Ierii.

Rep: În acest an, la deshidere ați avut un public numeros.

V.C.: Deschiderea am făcut-o diferit față de anii trecuți. Altadată la deschidere se lua cuvântul și se desfășura un spectacol artistic. N-am mai mers pe această idee, ci am organizat ateliere de lucru. Copiii care veneau erau implicați în activități: pictură, navomodele, șah, judo, tenis de masă. Copiii veneau și participau la activități. Astfel, i-am antrenat pe copii în diferite ateliere, iar părinții au putut să viziteze, să vadă condițiile Palatului. Pe parcursul zilei, toate sălile au fost deschise.

Rep: Vă așteptați la multe solicitări pentru înscrieri?

V.C.: Suntem aproape de capacitate, nu prea putem să luăm în plus pentru că, din păcate, nu aprobă nimeni suplimentarea de cercuri. Cererea este destul de mare pentru că sunt gratuite și este esențial faptul că nu se plătește nimic, cu excepția înotului, unde se plătește acccesul în sală și nu cursurile. Sala este făcută prin venituri proprii și nu este finanțată prin bugetul de stat. Întreținerea unui bazin de înot nu este nici ea foarte ieftină. Deci la înot se plătește, dar în rest nu se plătește nimic.

Săli personalizate

Rep: Ce provocări ați întâmpinat la punerea în practică a proiectului?

V.C.: Proiectul de modernizare prin PNNR este în proporție de 99% finalizat. L-am conceput noi, l-am scris noi. Și școlile au proiecte, dar sunt făcute prin primării, ele sunt beneficiarele a ceea ce stabilesc primăriile. În cazul nostru, noi am făcut singuri proiectul. Dezavantajul acestor proiecte este faptul că toți oamenii lucrează voluntar. Cei șapte oameni care au fost în echipa de implementare a proiectului nu au fost plătiți cu nimic. Și nu-i ușor. Cine îți vine azi să lucreze pe gratis?

Rep: Cum au fost dotate sălile aparținând cercurilor?

V.C.: La toate cercurile, sălile au tablă interactivă, laptopuri, imprimantă, aparatură pentru sonorizare. De asemenea, sălile sunt dotate cu mobilier nou, adaptat la fiecare tip de cerc. Cercul de informatică are dotări suplimentare cuprinzând cincisprezece calculatoare noi, de ultimă generație. Avem trei cercuri de informatică înzestrate astfel. La cercurile sportive, artistice, de foto, de redacție-presă sunt aparate specifice fiecărui cerc. Cercul de muzică dispune de aparatură pentru sonorizare. Pentru un cerc era prevăzut 4.000 de euro contravaloarea pentru dotările cu mobiler și 4.400 euro pentru aparatura electronică. În total, 8.400 de euro pe un cerc.

Sute de cupe în palmares

Rep: Ce ne puteți spune despre performanțele copiilor care activează la cercurile Palatului Copiilor Cluj?

V. C.: Sunt sute de premii obținute de copii la toate cercurile. Cele mai spectaculoase și mai multe rezultate sunt la cercul de karate, unde s-a obținut titlul de vicecampion mondial, campion european, au fost câștigate sute de cupe la nivel național. Sunt foarte foarte buni elevii. Iar cererea la acest cerc este foarte mare. Avem 300 de copii înscriși. Dar avem premii și la teatru, tenis de masă, tenis de câmp, baschet, navomodele. La cercul de șah avem vicecampion național. Sunt foarte multe medalii și premii, rezultatele sunt foarte bune.

Rep: Care ar fi avantajele activităților desfășurate de copii în cadrul cercurilor de la Palatului Copiilor Cluj și de la celelalte unități care funcționează în județ?

V. C.: Copilul face aici altceva decât ceea ce face la școală. În plus, contează foarte mult felul în care desfășoară aceste activități. Dacă la școală copilul este obligat să meargă, aici nu este. El vine la oră, iar dacă nu-i place poate alege să nu mai vină. Pe de altă parte, este important că poate participa oricine, nefiind vorba de un efort financiar din partea părinților. Se poate înscrie toată lumea. Sigur, am aveam nevoie de posturi în plus. În așa fel încât să-i luăm pe toți copiii pentru că, din păcate, la unele cercuri se face selecție. Nu-i putem lua pe toți, avem unele limitări.

Rep: Ce proiecte aveți de viitor ?

V.C.: Vrem să mergem mai departe să aplicăm pentru un alt proiect prin Agenția de Dezvoltare Nord-Vest care a lansat recent un proiect dedicat taberelor școlare. Este vorba de un proiect prin care să modernizăm și taberele. Taberele școlare au fost modernizate anii trecuți, dar dacă există finanțare, putem face alte lucruri noi.

Interviu realizat de Tia SÎRCA

