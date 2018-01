Ziua Culturii Naţionale, marcată la Cluj-Napoca

Peste 300 clujeni au participat, ieri, la ceremonia dedicată Zilei Culturii Naţionale şi aniversării a 168 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu organizată la monumentul poetului din faţa Teatrului Naţional ‘’Lucian Blaga’’.

Printre cei care au ţinut să-i aducă un omagiu poetului naţional s-au numărat prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, primarul Emil Boc, reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj, ai Academiei Române, reprezentanţi ai partidelor politice şi ai altor fundaţii sau asociaţii cultural patriotice din municipiul Cluj-Napoca. Manifestările au început cu o slujbă religioasă după care preşedinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, Irina Petraş a vorbit despre limba română şi rolul pe care l-a avut în menţinerea unităţii româneşti.

Limba noastră-i limba noastră

„Doamnelor şi domnilor, stimaţi locuitori ai limbii române,

La mulţi ani de Ziua lui Eminescu, la mulţi ani de Ziua Culturii Naţionale, dar, mai ales, La mulţi ani în anul Centenarului Marii Uniri.

În ultima vreme, am tot auzit pe diverse canale de televiziune un vers dintr-un cântec mai vechi. El sună aşa Ţara noastră-i ţara noastră. Mă urmăreşte simplitatea solemnă a acestei definiţii. I-aş adăuga imediat o alta: Limba noastră-i limba noastră.

Vă propun să păstraţi ca un memento identitar, de-a lungul acestui an, aceste două simple enunţuri: Ţara noastră-i ţara noastră, Limba noastră-i limba noastră. Sunt enunţuri simple şi fundamentale. Nimic de negociat aici. Nu fală goală cer ele şi nici nu pot fi motiv de ruşine. Să le repetăm cu demnitate, cu fermitate, cu răspundere.

Suntem astăzi ceea ce suntem graţie limbii române. De-a lungul istoriei, ne-am aflat sub felurite stăpâniri străine şi greu asupritoare. Am răzbit fiindcă durarea noastră ne era asigurată de o altă stăpână. Una ocrotitoare, generoasă, răzbătătoare: limba română. Limba e stăpâna noastră, credea cu tărie Mihai Eminescu. Prin ea suntem ce suntem, prin ea am rezistat vitregiilor istoriei şi nu ne-am pierdut de noi înşine. Cronicarii ştiau deja că românii din Moldova, Muntenia, Ardeal şi Maramureş sunt din acelaşi neam. Că se trag de la Râm şi că toţi „dintr-o fântână au izvorât şi cură”. Unirea cea scurtă din vremea lui Mihai Viteazul se făcea în temeiul aceleiaşi unităţi de limbă şi simţire. Corifeii Şcolii Ardelene la argumente venind dinspre limbă apelau pentru a lupta pentru drepturile românilor ardeleni. Exagerările lor nu erau decât legitime. Nicolae Iorga avea s-o spună limpede: „într-un timp când orice frunte românească era aplecată spre pământ de stăpâniri străine, când sufletul românesc nu vorbise încă în nepieritoare forme literare, era nevoie de exagerarea ca puritate a acelui singur element de legătură a tuturor românilor, de reabilitate morală a lor, cari era limba. În ea s-a văzut curcubeul vremurilor mai bune, în numele ei s-au dat luptele de redeşteptare; în acel semn am învins”.

Când Eminescu peregrina de la Cernăuţi la Bucureşti, de la Iaşi la Blaj, o făcea cu siguranţa celui care se află printre ai săi, printre oameni care îi cunosc limba şi cu care se poate înţelege ca între fraţi. Să nu uităm: Eminescu ne-a dat limba română modernă. Graţie ei suntem ceea ce suntem, prin ea ne definim identitatea, pe ea ne întemeiem Cultura. Limba e stăpâna noastră. Limba noastră e limba noastră. Ea e Ţara noastră cea Mare.

Prin ea putem sărbători România celor 100 de ani, prin ea putem sărbători România locuitorilor limbii române din ţară şi din afara ei.

Ţara noastră e ţara noastră, a locuitorilor limbii române. E Ţara cea mare alcătuită din nenumărate ţări mici. Satul e şi el o ţară mică în care, credea Lucian Blaga, s-a născut veşnicia.

Să respectăm Ţara şi limba română pentru a ne asigura veşnicia.

Avem toate şansele s-o facem fiindcă ţara noastră şi limba noastră sunt generoase şi tolerante. Ele sunt deschise spre toate ţările şi spre toate limbile lumii şi nu se tem că, prin atingere cu acestea, îşi vor pierde identitatea şi originalitatea.

Limba română e chiar garanţia Unirii.

La mulţi ani, locuitori ai limbii române”, a declarat scriitoarea Irina Petraş.

Manifestarea a continuat cu depuneri de coroane de flori după care cei prezenţi au putut asista la un spectacol liric organizat în foaierul teatrului, cu participarea artiştilor de la Teatrul şi Opera Naţională Română din Cluj-Napoca. Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) a fost unul dintre cei mai importanţi poeţi şi prozatori români, fiind considerat poetul naţional. Începând din 2011, pe 15 ianuarie, de ziua poetului Mihai Eminescu, este sărbătorită Ziua Culturii Naţionale, în urma unei legi promulgate în decembrie 2010.

C.P.