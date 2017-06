Triplă lansare de carte

Articol scris in CULTURA

Asociaţia „Vechiul Cluj”, Book Corner Librarium şi Editura Şcoala Ardeleană vă invită la lansarea volumelor:

„Poveşti despre Cluj I” (Autori: Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Tiberiu Fărcaş, Mihai Florin Hasan, Laszlo Alexandru, Vasile Lechinţan, Loránd L. Mádly, Lukács József, Martyn Rady, Gabriel-Virgil Rusu, Tudor Sălăgean, Bogdan Stanciu; Coordonatorul volumului: Tudor Sălăgean; Coordonatorul proiectului: Sebastian-Iacob Moga);

„Poveşti despre Cluj II” (Autori: Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Ioan Ciorca, Horaţiu Damian, Tiberiu Fărcaş, Sorin Grecu, Mihai Florin Hasan, Lukács József, Dan-Sorin Popescu, Gabriel-Virgil Rusu, Tudor Sălăgean, Alexandru Simon, Bogdan Stanciu, Varga Attila; Coordonatorul volumului: Tudor Sălăgean; Coordonatorii proiectului: Sebastian-Iacob Moga, Victor-Eugen Salcă);

„Re-descoperim Clujul I. Un periplu reconfortant prin oraşul de pe Someşul Mic / Re-discovering Cluj I. A relaxing tour in the city lying on the banks of the Someşul Mic River” de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici (Ediţie bilingvă, română-engleză; traducere de Laura Zmicală şi Victor-Eugen Salcă; Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită; Harta anexată: Blanca Alina Pop, Vladimir-Alexandru Bogosavlievici şi Laura Zmicală).

Cărţile sunt proiecte editoriale apărute sub egida Asociaţiei „Vechiul Cluj”, în Colecţia Clujul din cuvinte (coordonată de Irina Petraş), şi vor fi prezentate de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, Ovidiu Cîmpean, Sebastian-Iacob Moga, Victor-Eugen Salcă şi Tudor Sălăgean.

Evenimentul va avea loc astăzi, 29 iunie 2017, începând cu ora 18, la Librăria Book Corner, Bulevardul Eroilor 15.