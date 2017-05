Tot ce poate merge prost…

… merge prost! – zicem noi azi, înţelegându-l aiurea pe Murphy. Sau, poate păţiţi fiind de prea multe ori, avem tentaţia să extrapolăm într-atât, încât sărim una-două cu entuziasm inconştient în groapa pesimismului, cea plină de mlaştini bântuite de jivine, zmei şi babe cloanţe cotoroanţe.

În fond, te poţi simţi trist şi deprimat până şi într-o livadă superb înflorită, într-o superbă zi însorită de primăvară, nu? … mai ales dacă o vezi marmeladă, vorba lui St. J. Lec.

Eu, binecunoscută optimistă incurabilă, chiar şi după desele şi numeroasele păruieli ale vieţii, normal că mă raliez D-lui Nietzsche, care pleznea pesimismul numindu-l semn al sărăciei adânci de viaţă! Şi cum să n-o fac, când mă exasperează la culme nişte prietene miorlăitoare, care de ani buni au – n-au treabă, au – n-au motive şi, de obicei, n-au, se azvârle singure între tentaculele nemiloase ale pesimismului care, ce mai, abia aşteaptă să le înhaţe şi să le molfăie până le ameţeşte …

Şi-apoi, vine psihologul din mine şi recunoaşte ici-colo câte-o formă clasică a neurasteniei, atât de la modă oricând. Noroc cu biochimia şi cu medicina …

Şi-n fine, vine religia şi spune. Omul cu credinţă nu e singur niciodată, nici pesimist, căci el nu e părăsit, nu e nefericit, fiindcă are inima plină de bucuria Iubirii pentru El şi pentru semenii noştri, are sprijin, are Speranţa! …

În fond, de ce să meargă prost, tot ce poate să meargă prost? Ca ce chestie eu, om cu voinţă, putere, conştiinţă, dorinţe, sentimente, curaj, vise, energie, speranţe să mă cobor atât de… umilitor, de laş, de sinistru şi să-mi las voinţa să se scurgă pe apa sâmbetei, odată cu energia şi curajul, să mă las spoliată de sentimente frumoase, de vise, de speranţe? Păi merită?

Nu merită!

Ba chiar e periculos, căci acolo jos, în mlaştina îndoielii, a slăbiciunii, a golului sufletesc e risc maxim de nefericire şi nu numai …

Aşa că am decis, nu? Tot ce poate merge prost… poate să meargă şi bine!

Sună bine? Sună!

Energizează? O, da!

Dă speranţă? Oho!

Şi … iată că începem deja să ne simţim mai bine, mult mai bine … atât de bine că fără să vrem îngăduim un mic zâmbet care … pe loc declanşează miracolul. Poţi să vezi o lumină!

Optimismul, sigur, când totul merge bine – e un lux, când totul merge rău – e o necesitate. Când totul merge foarte rău – e o obligaţie! Dacă ne spunem asta destul de des, poate ne convingem. De fapt, Psihologia modernă de succes te asigură foarte clar, că funcţionează! Păi, atunci?

Păi atunci, cum să nu recunoaştem triumful vieţii? Măcar al vieţii, dacă nu întotdeauna al dreptăţii şi al Adevărului, care dintotdeauna s-au cam plimbat prin Istorie destul de des cu capete cam sparte …

Şi-apoi, dacă am fi în permanenţă binedispuşi, veseli, mulţumiţi, fericiţi, n-ar fi, oare, plictisitor? Orice status permanent are soarta asta …

Şi-n fine, fără rău nu poate exista binele … O existenţă umană are una – nu vrea de toate: şi bun, şi rău, şi frumos şi urât, şi fericire şi nefericire … etc. etc.

Ideea este să te străduieşti cu entuziasm, perseverenţă şi îndârjire să înclini balanţa spre pozitiv, din toate puterile, tot timpul şi să nu oboseşti făcând asta. Iar când ai cu un succes mai mult ca … suma eşecurilor ce-ţi atârnă ghiulea la picior, ai deja cheia … Sau măcar să ne dorim asta din tot sufletul, mobilizându-ne… Energizează, să ştiţi!

Şi, de multe ori, face minuni!

Stela-Maria IVANEŞ