Lomnici Zoltán –persona non grata în România

Articol scris in EDITORIAL

Vroiam să scriu astăzi despre evoluţiile de pe scena politică românească, despre noul guvern şi cum va reuşi să implementeze programul de guvernare. Am renunţat însă să intru acum în această temă, deoarece mi-a atras atenţia o declaraţie de-a dreptul şocantă, făcută chiar la Cluj-Napoca de un oficial de la Budapesta. Despre ce este vorba? La începutul săptămânii trecute, Lomnici Zoltán, preşedintele Consiliului Demnităţii Umane din Ungaria, s-a aflat la Cluj-Napoca, alături de parlamentarul ungar Gergely Gaál, pentru a participa la lansarea Programului “2018 -Anul Comemorativ Matia Corvin”. Proiectul prin care se doreşte omagierea regelui Matei Corvin a fost lansat de statul ungar în cooperare cu Asociaţia Clujul Comoară. Trebuie spus că organizaţia este condusă de consilierul local UDMR Gergely Balász, nimeni altul decât nepotul lui László Tõkés, iar în ultimii ani a beneficiat de fonduri importante de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea Zilelor Culturale Maghiare. În cadrul conferinţei de presă dedicată prezentării programului, după ce şi-a prezentat argumentele legate de importanţa organizării proiectului cu pricina, Zoltán Lomnici a făcut o declaraţie şoc: „În România trebuie să se comemoreze şi aniversarea a 100 de ani de la ocuparea Transilvaniei. Da, într-adevăr asta este ceea ce numesc românii Marea Unire!’’, a spus Lomnici. Declaraţia poate fi citită pe site-ul foter.ro, finanţat de guvernul Victor Orbán. Că Budapesta nu se poate împăca nicicum cu gândul că Unirea de la Alba Iulia a fost efectul dorinţei şi aspiraţiilor a milioane de români din Transilvania, unde – ca şi astăzi – ei reprezentau populaţia majoritară, şi a unui proces care a început la revoluţia de la 1848, nu este nici un secret. Cum nici un secret nu mai este nici intenţia ungurilor de a arunca în mode sistematic cu noroi în Centenarul Marii Uniri. Ce e de mirare însă este cum se permite acest lucru.Vedem că, din păcate, municipiul Cluj-Napoca este tot mai folosit drept scenă pentru tot felul de declaraţii iredentiste, mascate în cadrul a tot felul de aşa zise programe istorice sau culturale, pe care, cu o generozitate prost înţeleasă continuăm să le găzduim, aşa cum se întâmplă şi cu “Anul Comemorativ Matia Corvin”. şi dacă tot este vorba despre „ocuparea” Transilvaniei, ocupare a fost cea a horthyştilor, în 1940, după infamul Dictat de la Viena, cînd au instaurat teroarea în Ardeal, ucigând oameni a căror singură vină era că vorbeau limba română, acte despre care au scris cu revoltă chiar şi ziarele ungureşti din acea epocă. Să nu uităm, de asemenea, că tot atunci, majoritatea evreilor din Ardealul de Nord, potrivit istoricilor peste 150.000, au fost deportaţi de ocupanţii acestei zone în lagărele naziste şi doar o foarte mică parte au supravieţuit. Astăzi însă, din păcate, nu-i vedem pe oficialii ungari să se înghesuie la manifestările organizate în Transilvania pentru comemorarea victimelor Holocaustului, fiind preocupaţi, după cum se vede, de alte lucruri. De altfel, de asemenea atitudini este posibil să avem parte în continuare pe tot parcursul anului, mai ales că, în Ungaria, acest an este unul electoral, iar candidaţii se chinuie să atragă potenţialul electorat maghiar din România apelând la un discurs iredentisto-şovin. Însă, dacă tot au loc alegeri, politicienii ungari nu au decât să se ocupe de propaganda politică în ţara lor şi să nu vină să tulbure apele în România. Iar asemenea declaraţii, ca a lui Lomnici, nu mai trebuie nici ignorate şi nici tolerate. Iar în concluzie nu ar fi rău ca autorităţile române să ia în calcul ca individul numit Zoltán Lomnici să fie declarat persona non grata.

Cosmin PURIŞ