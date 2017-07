Averea senatorilor clujeni

Articol scris in POLITICA

Clujenii care au obţinut mandate de parlamentar în urma scrutinului din decembrie 2016 au trebuit să-şi depună noile declaraţii de avere, potrivit legislaţiei în vigoare. Din actele depuse la Parlament, reiese că unii dintre parlamentari şi-au rotunjit bine veniturile, în timp ce alţii au cam aceeaşi avere ca la debutul mandatului. Făclia vă prezintă astăzi cum a evoluat averea senatorilor clujeni de la începutul mandatului şi până în prezent.

Liberalul Marius Nicoară a fost ales senator din partea PNL Cluj, fiind la al treilea mandat în Parlamentul României. Potrivit declaraţiei de avere depusă la începutul mandatului, senatorul deţinea împreună cu soţia un teren de 1800 mp şi un apartament de 70,8 mp, ambele în Cluj-Napoca. Nicoară mai consemna o barcă de agrement, un autoturism Seat Ibiza, tablouri de 100.000 lei şi bijuterii evaluate la 40 de mii de lei. La capitolul bunuri mobile înstrăinate în ultimele 12 luni, Nicoară tranzacţionase acţiuni pe care le deţinea la o bancă, încasând 6.296.189 lei. Liberalul mai figura cu trei depozite bancare în care deţinea 48 de mii de euro şi plasamente financiare de peste 2,7 milioane lei. Fostul lider al PNL Cluj avea şi datorii imense. Este vorba de un credit 254.265 euro şi un credit card de 28.000 euro. În privinţa veniturilor, Nicoară a încasat anul trecut indemnizaţia de senator de 71.584 lei, dividende de 71.54 lei şi 6.037 lei din chirii. Soţia acestuia a obţinut peste 100.000 lei din salariul de la banca la care lucrează şi 1029 lei din dividende.

Din noua declaraţie de avere depusă recent reiese că situaţia la capitolul imobile şi bunuri mobile a rămas neschimbată, însă apar modificări la capitolul plasamente financiare şi venituri.

Astfel, liberalul clujean figurează cu trei depozite bancare de 39.500 euro şi plasamente financiare de aproximativ 4 milioane lei. Datoriile lui Nicoară constau la ora actuală în 600.000 lei şi 28.000 euro. La capitolul venituri, în acest an Nicoară a primeşte 78.243 lei de la Parlament, 36300 euro din chirii şi a încasat 526.588 lei din dividende. Soţia acestuia, Bianca Nicoară are un salariu anual de 100.000 lei de la o bancă 1534 lei din dividende.

Senatorul UDMR de Cluj, László Attila, aflat la al doilea mandate în Camera Superioară a Parlamentului, deţinea la preluarea mandatului două terenuri în Cluj-Napoca, unul de 298 mp şi un altul de 705 mp. Parlamentarul mai figura în declaraţia de avere cu un teren de 1.500 mp, un altul de cinci hectare şi un altul de 0,18 ha, toate în comune Mărculeni, judeţul Mureş. La capitolul locuinţe, László Attila a consemnat un apartament de 101 mp şi un altul de 98 mp în Cluj-Napoca, iar într-o comună deţine o casă de 80 mp. Parlamentarul a mai declarant în decembrie anul trecut un autoturism Volkswagen, un ATV şi o motocicletă. Veniturile lui László Attila constau în 69.879 lei reprezentând indemnizaţia de senator, 22.750 lei din închirierea unui imobil şi 97.040 lei din dividende. Soţia lui László Attila a încasat de la o societate de cosmetice 44.150 lei. Cât priveşte datoriile, Laszlo Attila are un împrumut de 12.500 euro de la o persoană fizică pe care trebuie să-l restituie până în 2022. În noua declaraţie de avere a lui Laszlo Attila apar modificări doar la capitolul venituri. Astfel, senatorul beneficiază de 77.337 lei de la Senatul României iar soţia acestuia de 53.040 lei, reprezentând salariul de director de la o companie, 25,200 lei din chirii şi 886.2000 reprezentând dividende.

Senatorul PSD de Cluj, Vasile Ilea consemna în declaraţia de avere din decembrie anul trecut şase case şi apartamente în Cluj-Napoca. Este vorba de un apartament de 55 mp, unul de 100 mp, altul de 38,89 mp, o casă de 177 mp, o alta de 382 mp şi o casă de 318 mp. Ilea mai deţinea un autoturism VW Passat. Veniturile familiei Ilea constau atunci în dividende de 50.000 lei şi salariul soţiei de 51.040 lei de la UMF Cluj. Ilea mai figura şi cu o datorie de 100.000 lei. În noul document depus la Senat nu apar modificări la capitolul bunuri imobile. În schimb, la capitolul bunuri mobile, Ilea a trecut, pe lângă autoturismul VW Passat, şi o dacia Logan. La secţiunea datorii, Ilea nu mai figurează decât cu 10.000 lei către o persoană fizică. În noua declaraţie de avere mai apar veniturile de la Senat şi salariul soţiei de 51040 de la UMF Cluj-Napoca.

Senatorul USR, Mihai Goţiu avea la preluarea mandatului un apartament de 60 mp în Cluj-Napoca şi un autoturism Seat Ibiza. La capitol venituri, anul trecut, Goţiu a câştigat prin contract de muncă 54.545 de la organizaţia neguvernamentală Societatea Academică Română şi 3.571 lei din drepturi de autor. În declaraţia de avere depusă de Goţiu în iunie a.c. apar din nou apartamentul şi autoturismul Seat. În plus, Goţiu a declarant un depozit de 54.000 lei. La capitolul venituri, Goţiu a primit indemizaţia de la Senat, El şi-a mai declarant 47.000 de lei venituri de la Societatea Academică Română şi 1548 lei de la o editură.

Cosmin PURIŞ