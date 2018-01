Atmosferă de lucru la Mintiu Gherlii

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Ori de câte ori intrăm în sediul Primăriei comunei Mintiu Gherlii, primarul Dumitru Oltean ne aşteaptă cu multe noutăţi. Dar, nu trebuie să ni le spună toate dânsul, fiindcă în parte le constatăm noi, la faţa locului.

Ultima dată când am trecut pragul clădirii, chiar în faţa ei se lucra la conducta de canalizare, fiind afectată şi zona parcării. Dar, în câteva zile problema s-a rezolvat, carosabilul a fost refăcut.

Fiindcă veni vorba de canalizare, să amintim că această investiţie va continua şi în 2018. Deocamdată, doar locuitorii centrului de comună se bucură de această lucrare de gospodărie comunală, însă în acest an şi celelalte sate componente vor fi racordate la sistemul de canalizare. La fel, conducta de apă potabilă va fi extinsă în localităţile Petreşti şi Salatiu. Tot acolo, toamna trecută a început amenajarea unei staţii de epurare.

De la primarul Dumitru Oltean am mai aflat că în cursul lunilor următoare, în limita banilor primiţi, vor fi modernizate mai multe străzi şi drumuri de hotar la Mintiu Gherlii, dar şi în celelalte localităţi rurale de pe Valea Someşului Mic. Edilul-şef mai doreşte construirea de capele în cimitirele din satele Petreşti şi Salatiu, după ce la Mintiu Gherlii, de doi ani s-a rezolvat această problemă. Normele europene cer acest lucru, iar administraţiile locale fac tot posibilul să se alinieze la standardele internaţionale şi din acest punct de vedere. Este normal ca un primar să aibă în vedere necesităţile zilnice ale populaţiei, dar trebuie să te gândeşti şi la cei… morţi. Asta am constatat în ultima perioadă peste tot unde am umblat, în mediul rural.

Am plecat din Mintiu Gherlii cu impresia lucrului bine făcut, trecând prin faţa Căminului Cultural modernizat şi a bazei sportive extinse, cum multe oraşe nu au, în judeţul Cluj. Nu întâmplător, în localitatea din vecinătatea municipiului Gherla există o foarte bună formaţie de dansuri populare, „Mugurii Mintiului”, şi o cunoscută echipă de fotbal, „Vulturul”, cu vechi tradiţii în sportul clujean (în anii ´60-´70 de acolo au plecat mulţi fotbalişti, care ani de-a rândul au evoluat şi la „U” Cluj!). O adevărată pepinieră a jocului cu mingea rotundă.

SZ.Cs.