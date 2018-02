„Armătura” are un nou profil, iar celebrele instalaţii sanitare au devenit istorie

Articol scris in EVENIMENT

Pe fondul majorărilor preţurilor la gaz metan şi energie electrică, întreprinderea „Armătura” din Cluj-Napoca, parte a Grupului Herz Armaturen (Austria), a sistat producţia de baterii şi robinete de baie şi bucătărie de cea mai bună calitate şi de componente pentru instalatii termice şi de alimentare cu apă şi gaz, profilul pe care s-a axat, după adoptarea acestei decizii, fiind prelucrările mecanice.

În 2017, Armătura se baza pe munca a 180 de muncitori supercalificaţi – strungari, sculeri matriţeri, forjori – dar, după închiderea turnătoriei de fontă, au fost făcute restructurări masive, unitatea s-a reorganizat, şi în prezent are 53 de angajaţi.

Directorul Întreprinderii „Armătura” din Cluj-Napoca, Corneliu Claudiu Bârdea, spune că „are onoarea să lucreze cu oameni excelent pregătiţi, artizani ai producţiei, care fac, cu migală inegalabilă, componente industriale de mare clasă. De multe ori, ei iau pasul celor de la departamentul tehnic: nu sunt încă finalizate desenele, dar produsul finit, impecabil, se afla deja în sculărie”.

În vechea Sculărie a întreprinderii, în care se realizau dispozitive pentru turnătoria de fontă şi de alamă, se fac acum SDP-uri (Surge Protective Devices) şi componente pentru noile tipuri de produse.

„Supravieţuim altfel, după 133 de ani de producţie premium de tradiţie. Am fost forţaţi, ca urmare a scumpirii cu mult peste aşteptări a energiei electrice şi a gazului metan, să închidem turnătoria de alamă în urmă cu o lună. Marii jucători de energie şi gaz au crescut enorm preţurile – respectiv cu 23,8% la curent electric şi cu 18% la gaz metan. Noi i-am invitat la o discuţie pe cei de la E-on şi Distrigaz; ne-au spus că acestea sunt condiţiile actuale ale pieţii şi ne-au îndemnat să ne orientăm spre alţi furnizori de energie. Am procedat ca atare, dar, din păcate, un alt furnizor la care am apelat a avut un preţ cu foarte puţin mai mic, iar ulterior ne-a anunţat că urcă şi el costul. Le-am explicat celor de la E-on gaz că vom fi obligaţi să închidem secţii importante, care au contribuit major la fabricarea renumiţilor robineţi de Armătura. Ne-au răspus că dacă închidem ei îşi asumă acest risc. Este o piaţă liberă, autorităţile locale şi centrale nu pot interveni. A fost dureros pentru noi să vedem că, într-un timp atât de scurt, au venit aceste creşteri mari – în octombrie 2017 la energie, iar din februarie 2018 la gaz. Fabrica din Cluj-Napoca a avut de suferit din cauza unor mari jucători de pe piaţă, care au adoptat strategii concurenţiale acerbe. Nu ne plângem că nu am avut o prezentare corespunzătoare pe piaţa internă a produselor noastre premium, ci de creşterea accelerată a preţurilor materiilor prime şi a costurilor energiei şi gazului. Acestea au fost cei mai mari inamici ai fabricii Armătura”, a explicat directorul întreprinderii.

El spune că nu ar fi fost posibil ca majorarea preţului la gaz şi energie electrică să nu se reflecte în costurile instalaţiilor sanitare, deoarece, în ciuda calităţii, clienţii ar fi fost descurajaţi de preţ şi nu ar mai fi cumpărat. Produsele „Armătura”, cu o calitate excepţională, au ajuns să fie concurate, neloial, de cele ieftine venite din China, India şi Turcia. Lumea preferă să cumpere la un preţ derizoriu, de 50-60 lei pentru o garnitură sanitară, nu de 150 – 300 de lei.

Robinetele industriale – noua orientare al fabricii

„Discutăm despre o reprofilare a întreprinderii. Ce realizăm acum nu erau produse de sine stătătoare ale „Armăturii”. În urmă cu şase ani a început proiectarea, planificarea, urmărirea şi organizarea producţiei pe aceste tipuri de robinete. Practic, acum facem robinete industriale de dimensiuni gabaritice. Sunt produse care reprezinţă o cheie pentru viitor, pentru că au crescut exploatările de gaze, petrol şi apă, mai ales în regiuni din Asia şi Africa. Avem comenzi foarte mari, lucrul acesta ne motivează. Avem chiar şi o restanţă de livrare la 17 comenzi. Se lucrează, de foarte multe ori, şi sâmbăta, toată ziua”, ne spune directorul întreprinderii.

Vechea turnătorie s-ar putea transforma în muzeu

După închiderea turnătoriei de fontă, centrul producţiei, s-a mutat în secţia Prelucrări mecanice, dotată cu instalaţii moderne.

Directorul Corneliu Claudiu Bârdea spune că nu va demonta fosta Turnătorie din incinta întreprinderii. El nu se gândeşte deloc să vândă utilajele la fier vechi. „Este o componentă superbă a întreprinderii. Ar putea deveni un mic muzeu. De se să o ditrugem? A fost făcută cu un efort uman remarcabil, Lucrurile bune nu trebuie să fie distruse niciodată”, a afirmat el.

Carmen FĂRCAŞIU