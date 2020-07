Super-transfer reuşit de „U” BT Cluj-Napoca

Articol scris in SPORT

Donatas Tarolis i-a convins pe Mihai Silvăşan şi Duşko Vujosevic, iar jucătorul va evolua cel puţin încă un sezon pentru „U” Banca Transilvania Cluj, după ce site-ul oficial al echipei confirmă prelungirea contractului. Tarolis a ajuns la Cluj-Napoca în sezonul trecut, de la formaţia Lietkabelis, alături de care a evoluat în Basketball Champions League. Donatas Tarolis este un jucător cu o experienţă bogată la cei 26 de ani, pe care i-a a împlinit pe 30 martie. O adevărată forţă a naturii, el măsoară 2.03 metri şi poate fi folosit pe poziţia de extremă de forţă. Baschetbalistul s-a născut în Gargždai şi a debutat în 2011 la echipa oraşului natal. Apoi a fost remarcat de puternica Žalgiris, acolo unde a jucat în perioada 2013-2015. Mai mult, în 2017, Tarolis s-a regăsit în naţionala Lituaniei, care a câştigat medaliile de aur la Universiada din Taipei, Taiwan. Potrivit site-ului oficial al echipei clujene, în stagiunea precedentă a Ligii Naționale de baschet masculin, balticul a înregistrat medii de 14,5 puncte, 4,8 recuperări, 2,1 pase decisive și un indice al eficienței de 17,6. El s-a evidențiat și în finala Cupei României, atunci când a fost desemnat omul meciului. “Sunt extrem de fericit că voi face parte din familia U-BT pentru încă un sezon. De abia aștept să lupt pe teren pentru echipă, oraș și suporteri. Cu toții vrem să ne îndeplinim obiectivele!”, a declarat Tarolis pe aceeaşi sursă. Zilele trecute, “U” Banca Transilvania Cluj a ajuns la un acord pentru prelungirea contractelor cu alţi doi jucători de bază, Karlo Zganec şi Patrick Richard. De asemenea, după Andrija Stipanovic, gruparea clujeană a bifat al doilea transfer, venezueleanul Gregory Vargas, fundaş de mare valoare, care a evoluat atât la Campionatul Mondial, cât şi la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Acesta este născut pe 18 februarie 1986 la Ocumare del Tuy, în Venezuela. Gregory măsoară 1.80 metri și a debutat ca baschetbalist profesionist la Patriotas de Cuarico, în țara natală. A mai evoluat la formațiile sud-americane Panteras de Miranda, Marinos de Anzoátegui, Angeles de Puebla, Reales de la Vega, Halcones Rojos Veracruz, Maratonistas de Coamo sau Guaros de Lara. Mai exact, Gregory a jucat în Venezuela, Mexic sau Puerto Rico. În 2015 a ajuns la echipa israeliană Maccabi Haifa. Au urmat Nancy (Franţa) şi Baloncesto Fuenlabrada (Spania). „Vreau să mulțumesc clubului U-BT pentru oportunitatea de a face parte din echipă. Sunt foarte încântat și motivat să ajut echipa și să ne îndeplinim obiectivele. Am ales să joc pentru un club de tradiție, care are referințe bune în baschetul european. Voi munci mult pentru ca acest sezon să fie așa cum ni-l dorim și vreau să le oferim bucurie fanilor, pentru că ei merită”, este prima declaraţie a lui Vargas, oferită pe site-ul oficial, în calitate de jucător al clujenilor.

Cristian FOCŞANU