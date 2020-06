Angajări în pandemie, la Banca Transilvania

Articol scris in ECONOMIE

Banca Transilvania a anunţat că şi-a menţinut ritmul angajărilor în perioada martie-mai a acestui an la acelaşi nivel ca în perioada similară a anului trecut, cu aproape 70 de posturi noi pe lună în unităţi din întreaga ţară.

Media de vârstă a noilor angajaţi ai băncii este de 31 de ani, iar angajările s-au făcut atât în sucursale şi agenţii, cât şi în sediul central, în special pentru echipele de IT & digital, operaţiuni, vânzări retail şi call center. Pentru selectarea candidaţilor au fost utilizate inclusiv interviurile online, la distanţă. Grupul Financiar BT are aproape 10.000 de angajaţi, media de vârstă fiind de 37 de ani. Pentru 1.700 dintre angajaţi, Banca Transilvania este primul loc de muncă.