Just în… justiţie

Articol scris in EDITORIAL

Să nu credeţi că un asemenea titlu presupune filosoficeală pe subiect. Jocul de cuvinte, chiar, dacă nepotrivit, are rolul de a atrage atenţia că, nu arareori, actul de justiţie nu este… just. Oricât am despica firul în câte vreţi dumneavoastră. Ne folosim, în acest sens, de două exemple petrecute recent în Ţărişoară.

Nu ştiu dacă Radu Mazăre, fostul primarăş al Constanţei poate fi catalogat ca unul dintre cei mai mari prădători ai ţării. Ştiu, şi ştie toată lumea, că din „agoniseala” de funcţionar public, o bună parte a ajuns prin cele străinătăţii. Prin cele Brazilii, bunăoară, unde apetitul golănesc a stârnit carnavaluri mai ceva decât mojiciile de prin porturile de la malul mării noastre. Una din sursele dezmăţului internaţional al bobului de Mazăre a fost şi şmenurile cu retrocedările de pământuri.

Dosarul?

Cât casa dobrogeană a tuturor pungăşiilor mici şi mai mari de pe litoral. Evident că nu am citit ce scrie acolo. Dar au făcut-o sau, mă rog, trebuia s-o facă cei implicaţi în justa apreciere a faptelor comise de burlescul personaj. „Romanul fluviu” al actelor de corupţie a durat mai bine de 12 ani. Şi, când credeam că acele file au rostul lor în a descoperi oareşce matrapazlâcuri, vine şi sentinţa: 4 ani de bulău în… libertate. Aşa se traduce eufemismul justiţiar „cu suspendare”.

Repet că nu cunosc speţa decât din informaţiile presei. Dar: ori Mazăre e pungaş şi a furat din pământul unora şi altora, pentru a-şi face… măsurători topografice în Brazilia, ori e Lacryma Christi, îngeraş cu aripioare străvezii. În acest ultim caz, justiţiarii ar trebui să fie acuzaţi de calomnie, abuz în serviciu fără… prag, furt din şi de…

O altă speţă: Laura Codruţa Kovesi.

Mai marele DNA a fost invitată în Parlament. Să explice. Un fleac: ce şi cum cu măsluirea alegerilor… curat prezidenţiale, în care Marinarul Nost’ a mai vâslit 5 ani la pupa prorei.

În basmele cu zmei şi fetiţe la bară, zice că toţi suntem egali în faţa legii. Dacă, spre exemplu, Electrica te invită să povesteşti la… faţada localului despre ce şi cum cu contorul din beci – te duci! Dacă RAR te cheamă la verificarea vehiculului cu care străbaţi lumea – te duci! Dacă…. te duci, nu?! Pentru că, se spune, organilii nu te cheamă pe degeaba. Şi chiar dacă a aşa, de aia sunt organe: să funcţioneze! Să se informeze. Să facă mecanismul să funcţioneze. Şi Preşedintele se duce la Merkel, dacă e chemat! Codruţa nu se duce la Iohannis? Aşa, că nu se îndoaie în faţa vremurilor, şi nu vrea să facă sluj la o funcţie vremelnică? Haida de!

Mă rog.

Unui om de şi … din rând i se aplică o pedeapsă, dacă fură un ou; Mazăre primeşte felicitări în faţa colectivului de puşcăriaşi pentru că a nenorocit speranţe şi a retrocedat pe şpagă. Oricare dintre noi se prezintă – obligatoriu! – la ghişeu nr.14 de la oricare instituţie a Statului de… drepţi. Kovesi nu merge nici la Forumul Legislativ. Care, nu-i aşa, ar putea face o lege în care doamna de la Sfântu Gheorghe şi DNA să doarmă pe Dealul Mitropoliei. Lângă… Casa Poporului, cum ar veni, în boscheţi.

Radu VIDA