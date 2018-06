Dohotaru: „PSD nu e de stânga”

Articol scris in POLITICA



În opinia deputatului independent, Adrian Dohotaru, PSD nu este un partid de stânga. „Un partid atât de axat pe legile justiţiei şi nu pe justiţie socială nu este un partid de stânga. Un partid care a avut cea mai mare rată de creştere a cheltuielilor militare din lume nu este un partid de stânga. Un partid care cumpără Casa Regală nu e de stânga. Chiar şi oamenii de stânga, puţini câţi sunt în partid, recunosc că PSD nu e de stânga. O ştiu bine şi intelectualii sau activiştii de stânga din România şi, în general, oamenii cât de cât informaţi doctrinar”, susţine parlamentarul clujean.

Dohotaru precizează că a votat, la Comisia de Muncă, împotriva proiectului PSD-ALDE, – iniţiat de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Petru-Gabriel Vlase şi semnat de câteva zeci de parlamentari ai puterii -, proiectul privind înfiinţarea Instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I”. „Rolul instituţiei este de a promova valorile, tradiţiile şi obiceiurile ţării. Dar am fost singurul din comisie care m-am împotrivit unui aviz favorabil acestui proiect legislativ”, spune Dohotaru, subliniind că instituţiei, cu 20 de angajaţi, i se oferă anual 860.000 de euro, plus Palatul Elisabeta din centrul Bucureştiului, „deci un plocon de peste 1 milion de euro”, anual. „Tradiţia stângii, însă, este republicană, nu monarhistă. Monarhia, chiar dacă a devenit constituţională în ultimele secole, îşi baza legitimitatea pe ideea barbară că monarhul este unsul divinităţii pe pământ, motiv pentru care îşi transmite puterea ereditar. Este cea mai nedemocratică şi anti-redistributivă idee posibilă. PSD nu are un institut de stânga, dar finanţează un institut monarhist”, punctează deputatul clujean.

Poitrivit acestuia, PSD ar trebui să finanţeze valorile şi tradiţiile progresiste ale istoriei noastre. „De ce să nu arate tradiţia oamenilor de stânga care s-au luptat pentru vot universal când monarhia şi dreapta refuzau participarea tuturor românilor? De ce să nu prezinte oamenii care s-au luptat, înainte de războiul mondial şi după, pentru legislaţia muncii şi pensii când dreapta liberală şi conservatoare le respingea pe motiv că statul nu are dreptul să intervină pe piaţă? De ce nu face apel la oamenii care s-au luptat pentru libertatea de asociere pe când dreapta trimitea poliţia la orice protest sindical? Sau la mişcările progresiste care încurajau dreptul femeilor de a vota pe când dreapta la interzicea? De ce să nu arate tradiţia macroeconomică a stângii în care statul făcea coerent politici industriale? Avem şi o istorie socială care merită redescoperită. Astea sunt valorile stângii. Dar PSD nu e de stânga”, conchide Dohotaru.

A.S.