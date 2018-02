BACURI

Articol scris in MAGAZIN

Un tip ajunge mort de beat acasă, iar nevastă-sa îl ia la palme:

– Mai bei, mă porcule? Zi, mă, mai bei?

El, reuşind cu greu să-şi ridice capul:

-Toarnă!

***

2. După o seară romantică am condus-o acasă. Chiar înainte să treacă pragul, s-a întors către mine, m-a sărutat şi mi-a şoptit:

– Ce-ai zice să rămâi aici peste noapte?

– Nu, mulţumesc, i-am răspuns în timp ce mă îndreptam către staţia de autobuz.

Între noi fie vorba, ia gândiţi-vă: ce puteam eu să fac singur toată noaptea în faţa uşii?

***

O blondă merge cu peştişorul la veterinar.

– Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului.

Veterinarul aruncă o privire şi răspunde:

– Mie mi se pare că e destul de liniştit.

-Staţi, că încă nu l-am scos din apă!

***

O blondă se plimba liniştită, când, deodată, vede o maşina fără şofer, care mergea. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător.

– Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.

-Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam!

***

O blondă la interviu:

– Câţi soţi ai avut până acum?

-Doar ai mei? Sau aşa… în general?

***

Un ţăran se întoarce de la oraş şi povesteşte despre un sex-shop pe care l-a vizitat. Le povesteşte consătenilor despre femeile gonflabile care se comercializau acolo. Cineva, curios, îl întreabă dacă nu erau şi bărbaţi gonflabili.

-Nu am văzut bărbaţi gonflabili, cred că nu le veniseră, dar aduseseră piese de schimb.

***

Vezi că inspectorul care a fost luna trecută a dispus să fie marcate toate vieţuitoarele din fermă. Ai terminat?

– De ieri. Dar a fost greu al dracului.

– Cu taurii, nu?

-Taurii ca taurii, mă aşteptam, dar cel mai migălos a fost cu albinele!

***

Un reporter îl întreabă pe un ţăran:

– Auzi, bade, dacă vine un om la tine şi-ţi cere un măr îi dai?

– Ai de mine, cum să nu-i dau, doar am destule!

– Şi dacă-ţi cere o ladă cu mere?

– Cum să nu-i dau, uite ce livadă mare am!

– Şi, dacă-ţi rupe merii şi-ţi devastează livada, ce faci?

-Îl omor pe ungurul ăla!

***

Un oarecare dintr-un sat îndepărtat soseşte la Bucureşti, se suie într-un taxi şi comandă şoferului:

– Du-mă în principiu!

Şoferul:

– Unde?

– În principiu, ţi-am zis!

În fine, după mai multe încercări de a-l lămuri pe şofer unde voia să meargă, bădia spune:

-Păi mi-a spus şi mie cineva că la Bucureşti, în principiu, se găsesc de toate!

***

Pe marginea unui drum de munte, stăteau 2 ciobani cu oile lor. La un moment dat, trece un tir şi calcă o oaie.

– Ai vazut, mă?

– Am văzut.

– Şi nu era asta mioara ta preferată?

– Ba da.

– Şi ce părere ai tu despre asta?

Îmi repugnă.

***