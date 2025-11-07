INTERNE

Un bărbat din Cluj-Napoca, condamnat pentru viol asupra unui minor, prins la Budapesta după ce a fugit de acasă

7 noiembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 28 de ani din Cluj-Napoca, condamnat la 15 ani de închisoare pentru viol asupra unui minor, a fost prins de autoritățile din Ungaria, la Budapesta, după ce s-a sustras executării pedepsei.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, bărbatul era urmărit național și internațional, după ce a părăsit domiciliul din comuna Florești, unde se afla sub măsura arestului la domiciliu din noiembrie 2024.

Mandatul de executare a pedepsei fusese emis pe 6 noiembrie 2025, în jurul orei 13:00, de către Judecătoria Cluj-Napoca. Polițiștii care au mers pentru punerea în executare a mandatului au constatat că inculpatul nu se mai afla la adresa declarată și nici la locul de muncă unde avea dreptul să se deplaseze.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că bărbatul a plecat în dimineața zilei de 6 noiembrie, în jurul orei 06:00, cu un autoturism în direcția Oradea, trecând ulterior frontiera în Ungaria.

Autoritățile române au declanșat imediat procedurile de cooperare internațională, prin intermediul Biroului Atașatului de Interne din cadrul Ambasadei României la Budapesta. În urma acestor demersuri, polițiștii ungari l-au depistat pe fugar în capitala Ungariei, la circa 300 de metri de o autogară, în jurul orei 22:00, în aceeași zi.

Acțiunea a fost rezultatul colaborării dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj și autoritățile ungare, care au cooperat operativ pentru localizarea și reținerea bărbatului.

În prezent, se desfășoară formalitățile necesare pentru aducerea în țară și punerea în executare a pedepsei de 15 ani de închisoare.

