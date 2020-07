UMF Cluj, în topurile celor mai prestigioase clasamente internaționale

EVENIMENT Articol scris in Educaţie

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este din nou prezentă în topurile celor mai prestigioase clasamente internaționale din domeniul academic – Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects și Scimago Institutions Ranking (SIR).

În Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020, UMF “Iuliu Hațieganu” se situează pe locul al doilea la nivel național în domeniul Științe Medicale, pe subiectul Medicină clinică, și se regăsește în top 401-500 la nivel mondial. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects clasifică instituțiile de învățământ superior din lume în 54 de domenii aferente pentru cinci zone tematice fundamentale: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale. Indicatorii de performanță ai acestei clasificări se bazează pe performanța academică obținută prin activitatea de cercetare științifică, pornind de la date disponibile la nivel internațional din surse ca Web of Science și InCites (ale Clarivate Analytics), studiul Shanghai Ranking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor. Acești indicatori măsoară producția științifică, calitatea cercetării, gradul de colaborare internațională, cercetarea de bună calitate și cele mai înalte recunoașteri academice.

Clasificarea Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, dezvoltată de Universitatea Jiao Tong Shanghai din China, este una dintre cele mai bine cotate la nivel internațional, reprezentând un punct de referință în strategiile universităților care doresc să devină actori de nivel internațional în mediul academic.

În Scimago Institutions Ranking (SIR), Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” ocupă a doua poziție pe domeniul cercetare și locul al treilea la nivel general, în topul celor 28 de instituții de învățământ superior din România.

Scimago Institutions Ranking este o clasificare a instituțiilor academice și de cercetare, clasificate în baza unui indicator compus, care combină trei seturi de indicatori diferiți: performanța cercetării, rezultatele inovării și impactul social. Se evaluează rezultatele cercetării, cu scopul de a oferi informații utile instituțiilor, factorilor de decizie politică și responsabililor pentru activitatea de cercetare, astfel încât aceștia să fie în măsură să îmbunătățească rezultatele activității științifice.

Aceste performanțe înscriu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în elita universităților europene, dar și de la nivel mondial, cercetarea științifică reprezentând una dintre componentele de bază ale misiunii universității.

La nivel național, universitatea clujeană a fost inclusă, în ierarhizarea realizată de Ministerul Educației și Cercetării și de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în categoria universităților de cercetare avansată și educație.

“Cercetarea coordonată cu viziune integratoare și de internaționalizare, sustenabilă prin proiecte, este una dintre prioritățile activității noastre ca universitate de cercetare avansată. Prin ea ne menținem și creștem recunoașterea națională și internațională, prestigiul și competitivitatea într-un context în care acest aspect are o importanță globală din ce în ce mai însemnată”, declară rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

M. TRIPON