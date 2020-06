“U” BT Cluj l-a convins să rămână

Articol scris in SPORT

Sârbul Dusko Vujosevic, unul dintre cei mai importanţi antrenori din baschetul european, şi-a prelungit contractul cu echipa masculină “U” Banca Transilvania Cluj-Napoca, a anunţat clubul, miercuri, pe site-ul său oficial. Sârbul a condus de pe banca tehnică echipe în 191 de partide din Euroligă, între 2001 şi 2014, cu 69 de victorii. Vujosevic a mai antrenat echipe celebre în baschetul european ca Steaua Roşie Belgrad, Club Deportivo Oximesa (Spania), Basket Brescia Leonessa (Italia), Olimpia Basket Pistoia (Italia), US Victoria Libertas Pallacanestro (Italia), BKK Radnicki (Serbia), ŢSKA Moscova (Rusia) şi Limoges (Franta).

Vujosevic va fi, în continuare, antrenorul coordonator al academiei de juniori şi al echipei de seniori, urmând să conducă staff-ul în care Mihai Silvăşan va fi tot antrenor principal. ”Să fiu sincer, anul trecut, când am venit în Cluj, am avut o mică rezervă. Nu ştiam cum e clubul şi cum o să mă simt în România. Pe parcursul sezonului, mi-am dat seama că nu trebuia să îmi fac griji. “U” Banca Transilvania Cluj este un club foarte bine organizat, cu un finanţator stabil, Banca Transilvania, şi cu fani devotaţi baschetului. Clubul are însă posibilitatea să facă un pas înainte. Mă refer aici la un progres semnificativ pe toate planurile. Drept urmare, am considerat că misiunea mea nu s-a încheiat. Era firesc să accept prelungirea contractului. Mai mult, Cluj-Napoca este un oraş foarte frumos. Găsesc aici tot ce am nevoie, în special din punct de vedere medical. Pot să trăiesc perfect la Cluj şi să îmi duc la bun sfârşit misiunea. De abia aştept să începem noul sezon!”, a afirmat Vujosevic. Sârbul a condus de pe banca tehnică echipe în 191 de partide din Euroligă, între 2001 şi 2014, cu 69 de victorii. Cariera lui Vujosevic a început din 1976, ca antrenor la juniorii clubului Partizan. Ulterior, a ajuns să fie principal la echipa de seniori, pregătind, la nici 30 de ani, baschetbalişti de legendă precum Vlade Divac, Sasa Djordjevic sau Zarko Paspalj. A ajutat echipa Partizan să câştige campionatul fostei Iugoslavii în 1987, a cucerit două Cupe ale Iugoslaviei în 1989, respectiv 2002. De asemenea, a cucerit Cupa Korac în sezonul 1987-1988. Tot în acel an, antrenorul a luat medalia de aur cu naţionala Iugoslaviei la Campionatul European de juniori. Palmaresul impresionant al lui Vujosevic se leagă de Partizan, cu 11 titluri de campion în perioada 2002-2014. În plus, are şi cinci trofee de campion în Liga Adriatică, alături de trei Cupe ale Serbiei. Vujosevic a mai antrenat echipele Steaua Roşie Belgrad, Club Deportivo Oximesa (Spania), Basket Brescia Leonessa (Italia), Olimpia Basket Pistoia (Italia), US Victoria Libertas Pallacanestro (Italia), BKK Radnicki (Serbia), ŢSKA Moscova (Rusia) şi Limoges (Franta). A fost şi selecţioner al naţionalei Serbiei şi Muntenegrului la EuroBasket 2003, iar mai târziu a devenit antrenor al reprezentativei Muntenegrului, ultima oară pregătind naţionala Bosniei. Ca antrenor coordonator la “U” Banca Transilvania Cluj. Dusko Vujosevic a cucerit Cupa României, iar baschetbaliştii clujeni au ajuns până în “sferturile” de finală ale FIBA Europe Cup. La momentul întreruperii campionatului intern din cauza pandemiei de coronavirus, Universitatea ocupa primul loc în clasament, dar Federaţia Română de Baschet a luat decizia de a nu acorda titlul de campioană.