Teatrul Naţional Cluj-Napoca

“Insula” sau despre libertatea fiinţei

joi, 25 iunie, 19.00 * www.teatrulnationalcluj.ro

INSULA muzicală a Adei Milea aduce pe scena Naţionalului clujean povestea lui Robinson, cel al lui Gellu Naum, un Robinson singur pe o insulă pustie dar plină de oameni. Joaca serioasă din piesa de teatru cu acelaşi nume a poetului şi dramaturgului suprarealist român Gellu Naum este un puzzle de întâlniri şi situaţii cu personaje exotice, precum o sirenă, un pirat, un beduin, dar şi numeroşi membri ai familiei pierdute a lui Robinson. Căutările, urmăririle, regăsirile şi, din nou, despărţirile, toate rapide şi aproape mecanice, au în comun singurătatea, la rândul ei pierdută şi apoi regăsită. Ada Milea construieşte, astfel, un concert al singurătăţilor aduse împreună de Gellu Naum, aducând împreună, la rândul ei, vocile şi prezenţa actorilor Teatrului Naţional din Cluj, într-un concert 100% teatral.

Vă supun atenţiei cele scrise de Marina Constantinescu: “Ada Milea are geniu. Pur şi simplu. Şi face cu minţile noastre ce vrea… Am poposit de curînd pe Insula ei şi a lui Gellu Naum. Poate că aici ar trebui să pun punct. Şi să rămîn singură singură singură pe insula pustie plină de lume. Poate că asta şi fac spunînd că poemul melancolic despre libertatea fiinţei, despre Robinson-ul din noi, despre Sirena din noi şi despre Vineri şi Pirat şi Bunicile Selkirke este doar călătoria fiecăruia spre centrul pămîntului. O spumă de cuvinte, de sensuri şi revelaţii care ne poartă în valurile fanteziei fără de margini. Acolo există Ada Milea. De acolo se naşte spectacolul ei aiuritor de frumos şi de altfel, prea plin de Gellu şi de ea însăşi, „Insula” de la Teatrul Naţional din Cluj. Un hohot de rîs pe cerul singurătăţilor. Rigoare şi bucurie. Un exerciţiu superb al actorilor de primă mînă din trupa acestui teatru. Un spectacol cît un zîmbet al lui Gellu Naum. Un traseu esenţializat pe Insula lui, ghidat cu har de Ada Milea, asistată de scenograful Valentin Codoiu şi de actorii minunaţi Anca Hanu, Cătălin Herlo, Irina Wintze, Ramona Dumitrean, Miron Maxim, Adrian Cucu, Cristian Grosu, Adriana Băilescu, Romina Merei, Silvius Iorga, Cristian Rigman. Şi de sunetele inventate şi ordonate de Ada Milea. O muzică-poem-însoţitor-operă rock ca să poţi găsi drumul ieşirii din tine. Să iubeşti inocent-păcătos ca Sirena, să te strecori pe sub ochelarii Bunicilor şi să pierzi şirul anilor, să poţi să ameninţi ca un Pirat fioros, să mergi după capre şi să poţi să auzi, dincolo de forfotă, vocea lui Robinson: „ce singur sînt,Doamne! Şi cîtă lume! Ce singur sînt, aici pe Insula Deznădejdii, unde m-a aruncat soarta, în timpul furtunii îngrozitoare!… Îngrozitor de singur!…”

Fiecare spectacol va fi disponibil 23 de ore de la ora la care acesta este programat.

Demostene ŞOFRON