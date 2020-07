Sportivă legitimată la CSS Viitorul Cluj, nota maximă la bacalaureat

Alexandra Bande s-a născut în comuna Şimişna, joacă handbal, este legitimată la CSS Viitorul Cluj-Napoca, dar se antrenează cu Universitatea Cluj, sub bagheta antrenorului Alex Curescu, şi tocmai a obţinut o mare “victorie”, dar nu pe semicerc, ci la examenul de bacalaureat, obţinând nota maximă, ceea ce nu e puţin lucru dacă avem în vedere că a absolvit una din cele mai apreciate instituţii de învăţământ din Cluj-Napoca, Colegiul Naţional “Gheorghe Bariţiu”.

Povestea Alexandrei nu este neapărat ieşită din comun, ci este povestea obişnuită a majorităţii sportivilor de performanţă. A plecat de-acasă la doar 10 ani, a ajuns la CSS Viitorul Cluj-Napoca, fiindcă iubeşte sportul şi handbalul în special. “Sunt o persoană deschisă, accept criticile, ele mă ajută să progresez foarte mult. Am studiat încă de când eram mică meciurile de handbal pe care le vedeam la televizor împreună cu familia mea, trăiam la intensitate maximă fiecare meci şi îmi imaginam că într-o zi o să joc şi eu la fel ca marile jucătoare profesioniste de handbal. Am început handbalul la o vârstă destul de târzie să spun aşa, în condiţiile în care multe dintre colegele mele aveam la activ 1 – 2 ani. Dar acest lucru nu a reprezentat un impediment, ci m-a ambiţionat şi mai mult să le ajung din urmă, să fiu în rând cu ele. Primul meu antrenor a fost dl. Misăilă Corneliu, el fiind cel care m-a îndrumat în tainele handbalului.

Mai apoi am fost coordonată de doamna antrenor Iurian Cristina, cu ea reuşind cele mai importante performanţe. Am fost o echipă unită şi atunci am simţit pentru prima dată ceea ce înseamnă să fii cu adevărat handbalistă. Totul a decurs foarte bine la prima întâlnire cu mingea de handbal într-o sală de sport, din Cluj-Napoca. Nu eram emoţionată deoarece ştiam că nu am nimic de pierdut dacă încerc şi că poate cândva prin muncă şi perseverenţă să ajung o adevărată sportivă. Handbalul pentru mine este cea mai mare pasiune, pun mult suflet în ceea ce fac, sunt foarte ambiţioasă şi sunt sigură că prin multă muncă şi atitudine pozitivă voi putea atinge ceea ce îmi propun. Consider că sportul nu te dezvoltă doar fizic, ci şi psihic. Dezvoltă mecanisme de gândire, noi aptitudini, cum să faci faţă presiunii, să gândeşti în situaţii limită, de asemenea te învaţă ceea ce se numeşte spiritul de echipă, munca în echipă. Practic, îţi oferă o supraeducaţie. Speram să fie un an minunat în sensul că speram să avem parte de o festivitate de neuitat, de o premiere inedită şi de mulţi părinţi care să ne fie alături în ultimele noastre momente de liceeni. Din păcate aceste lucruri au rămas neatinse, neîmplinite, dat fiind faptul că a survenit această pandemie de COVID-19. Cine s-ar fi gândit că în luna martie avea să fie ultima noastră zi de şcoală? Nimeni, probabil. Nu ne-am mai putut întoarce la şcoală, realizând imediat faptul că tot ceea ce ne plănuisem la începutul anului, de la pozele de album, până la cele mai mici detalii ale banchetului, vor fi anulate. Eu personal am trecut destul de repede peste acest lucru şi cu toate că mass-media promova în cea mai mare parte informaţii despre Pandemie, eu am rămas cu picioarele pe pâmânt şi am fost focusată pe studiu. Faptul că am fost constrânşi să rămânem în casă, eu am privit-o ca pe un plus, oferindu-ne posibilitate să aprofundăm materia care intra în programa de Bac. Pot să spun că am depus o muncă asiduă, îmi petreceam o mare parte din timp citind, memorând, rezolvând exerciţii, deoarece ştiam că o săptămână înainte de Bac nu era suficientă pentru a învăţa materia care a fost redusă doar la ceea ce s-a parcurs în primul semestru. Datorită faptului că am învăţat, am avut şi rezultate uimitoare din punctul meu de vedere, satisfăcătoare, care m-au făcut mândră şi în egală măsură şi pe părinţii mei, care au fost profund emoţionaţi. Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, da, acordam o bună parte studiului, dar în egală măsură aveam şi viaţă socială. Subiectele de anul acesta de la Bacalaureat au fost accesibile, cu un grad de dificultate mediu din perspectiva mea, însă, repet, este necesar ca pentru un astfel de examen să fii conştient că nu este suficient ceea ce recepţionezi în clasă, trebuie muncit şi acasă, asta în cazul în care eşti suficient de determinat şi ambiţios, ca în momentul afişării rezultatelor să fii mândru de ceea ce ai realizat. Prin media obţinută la Bac, am spart o prejudecată, anumă că sportivii nu au <o relaţie> prea bună cu şcoala şi că ei sunt cei care se axează doar pe sport şi atât. Nu, eu dimpotrivă, am fost focusată şi pe handbal, pe care îl practic de 8 ani de zile şi în egală măsură şi pe şcoală, pentru că după cum bine ştiţi proverbul românesc, <Dacă ai carte, ai parte>. Cu această ocazie, aş dori să îi provoc pe viitorii sportivi care la anul vor susţine examenul maturităţii, să încerce şi dacă nu, chiar să reuşească să sfâşie această etichetă a sportivilor. Cu sinceritate profundă spun că nu a fost tocmai uşor să şi fac performanţă în sport, deoarece sportul presupune deplasări, antrenamente, cantonamente, meciuri şi multe alte lucruri care uneori nu creează climatul necesar studiului. Viaţa de sprotiv nu este uşoară, trebuie bine gestionată, cu maximă seriozitate. Există şi momente nefericite în viaţa unui sportiv, cum ar fi unele accidentări, dar aceste părţi negative pot fi acoperite de altele pozitive, a celeilalte laturi a noastră, a sportivilor, aceea de a învăţa şi de a fi respectat pentru că ai reuşit în planul educaţiei, ai reuşit să obţii rezultate fabuloase la şcoală şi inclusiv la Bacalaureat”, a declarat Alexandra Bande pentru www.sportulsălăjean.ro.

Fotbaliştii intelectuali ai Universităţii Cluj

Anul trecut, un fotbalist legitimat la echipa de fotbal a Universităţii Cluj a făcut furori, dar nu pe terenul de fotbal şi nu cu mingea, ci la examenul de bacalaureat, pe care l-a promovat cu o notă excepţională, 9,96. Doar patru sutimi i-au lipsit lui Victor Robert Dican să obţină nota maximă. Fotbalistul a luat 10, dar nu la educaţie fizică, ci la matematică şi chimie, respectiv 9,30 la limba română. Notele nu sunt întâmplătoare, dacă avem în vedere că fotbalistul a fost şef de promoţie la Liceul “David Prodan” din Cugir. În aceeaşi sesiune din 2019, un alt fotbalist de la Universitatea Cluj, Alexandru Pop, a obţinut nota 9,71.

