Spectacol şi bună dispoziţie în prima zi la Winners Tennis Open

TENIS Articol scris in SPORT

Irina Bara şi Georgia Crăciun au deschis turneul amical de tenis Winners Open, care a început joi la Cluj-Napoca, pe terenurile cu zgură de la Winners Tennis Club. Organizat de Sports Festival, care în acest an ar fi trebuit să aducă la Cluj-Napoca multe vedete din fotbalul mondial, în cadrul meciului de retragere a lui Adrian Mutu, şi Winners Tennis Cluj, turneul de tenis este dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari şi a adunat la start şase din cele mai importante jucătoare pe care le are în acest moment România, iar în capul listei se află Irina Camelia Begu.

Jucătoare care a ocupat la un moment dat locul 22 în ierarhia WTA, având în palmares rezultate notabile la toate cele patru turnee de Grand-Slam, Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon şi US Open. Aşadar, în primul meci, Irina Bara a învins-o pe Georgia Crăciun în două seturi, scor 7-5, 6-4, partida contând pentru Grupa A, din care mai face parte Gabriela Ruse. Cele două s-au mai înfruntat o singură dată, la începutul anului, la turneului ITF de la Cairo (60.000 de dolari), când Bara s-a impus cu 3-6, 6-0, 6-4, în prima rundă.

În cel de-al doilea joc al zilei de joi, Miriam Bulgaru a dispus de Jaqueline Cristian cu 6-4, 3-6, 10-5, partida contând pentru Grupa B, din care mai face parte Irina Camelia Begu. Numărul 387 în ierarhia mondială, Miriam Bulgaru a avut parte de un start lansat de meci şi a ajuns să conducă cu 4-0, dar Jaqueline Cristian, mult mai bine clasată, respectiv pe 162, a revenit la 4-5. Totuşi, primul set i-a revenit adversarei cu 6-4. Jaqueline Cristian a dominat actul secund, conducând cu 2-0, 3-1 şi 5-2, pentru a se impune cu 6-3. în Super-tiebreak, Cristian a început bine şi a condus cu 3-0, dar Bulgaru a reuşit un come-back de senzaţie şi a câştigat cu 10-5, după aproape două ore de joc. Vă reamintim că primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în semifinalele competiţiei, prima de tenis care are loc în România de la ridicarea restricţiilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus. Turneul se desfăşoară respectându-se măsurile autorităţilor care reglementează derularea competiţiilor sportive în contextul pandemiei de coronavirus.

Accesul publicului este interzis, dar meciurile sunt transmise live pe postul DigiSport şi pe pagina de Facebook a Sports Festival. Câştigătoarea turneului primeşte 10.000 de dolari şi dreptul de a participa la un demonstrativ de dublu mixt alături de cei mai în vogă tenismeni români ai momentului, Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil. Organizatorii, Sports Festival şi Winners Sports Club, au pregătit pentru jucătoare circuite diferite de acces în incinta bazei sportive, pază pentru a restricţiona accesul publicului, dezinfecţie constantă zilnic, va fi limitată interacţiunea dintre jucătoare şi personal şi se vor lua toate măsurile de siguranţă. Jucătoarele, staff-ul şi personalul sunt încurajaţi de asemenea să respecte măsurile recomandate de siguranţă şi distanţare. În plus, meciurile se joacă cu personal tehnic redus, doar un arbitru de linie şi cel de scaun, copiii de mingi poartă mănuşi, iar jucătoarele îşi iau singure prosoapele. Mingile se schimbă la 7 şi la 9 game-uri şi sunt dezinfectate cu lampă UV. „Industria sportivă şi cea de evenimente din România au nevoie de susţinere, acum mai mult ca niciodată. Am depus eforturi să organizăm acest eveniment în condiţii speciale, pentru a readuce jucătoarele pe teren. Susţinerea şi prezenţa echipei olimpice de tenis a României – Simona Halep şi Horia Tecău, împreună cu Marius Copil, ne validează iniţiativa. Bineînţeles, vom fi extrem de atenţi la toate măsurile impuse de lege, astfel încât evenimentul să se deruleze în condiţii de maximă siguranţa pentru jucătoare şi pentru toţi cei implicaţi în organizarea lui”, a declarat managerul turneului, Patrick Ciorcilă. Sistemul de joc aplicat este Round Robin, fiecare jucătoare va juca împotriva fiecărei jucătoare, în 2 grupe de câte 3. Meciurile se vor disputa în continuare după următorul program: 3 iulie – începând cu ora 15, 4 iulie – începând cu ora 14, 5 iulie – începând cu ora 14. Meciul demonstrativ de dublu mixt în care vor evolua câştigătoarea turneului, Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil este programat, aşa cum am scris, duminică, 5 iulie, de la ora 16,30.

Vă reamintim că Horia Tecău şi Patrick Ciorcilă au efectuat, miercuri, tragerea la sorţi. „Mi se par echilibrate grupele, vor fi meciuri interesante, abia aştept să le urmăresc. Cred că toţi iubitorii de tenis abia aşteaptă să le urmărească pe unele dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România în acest moment. Câştigătoarea acestui turneu va juca într-un meci demonstrativ împreună cu mine, cu Marius Copil şi Simona Halep. Vom face un meci de dublu mixt. E minunat că vom fi aici împreună şi că vom avea ocazia de a juca după o perioadă lungă de pauză. Poate fi un început de campanie de pregătire pentru Jocurile Olimpice de anul viitor”, a declarat Tecău după tragerea la sorţi.

Cristian FOCŞANU