Simeze clujene | Triumful luminii

O călătorie prin universul culorilor pastelate, modelate de o formă recurentă – cu mici variații -, amintind de cea a fractalilor, lucrările artistului plastic Matei Agachi, Lector univ. dr. UAD Cluj – de care încă ne putem bucura în incinta clădirii Casino Centru de Cultură Urbană – ne vorbesc în mod autentic despre dorința omului de autocunoaștere, dar și de a tinde spre astral, spre lumea ordinii și a perfecțiunii divine.

„Vedem pe celălalt doar în măsura în care lumina feței noastre cade pe el și îl face văzut”, spunea ieromonahul Savatie Baștovoi. Matei Agachi reiterează ideea „punerii în lumină” – locul și contextul cel mai relevant pentru a-i înțelege pe ceilalți, pentru a înțelege, a descoperi ceea ce este în jurul nostru.

Caracterul abstract, reducerea la esență prin imagine, invită privitorul la o pătrundere amplă a mesajului, la o decodificare apelând la simboluri. În preocuparea artistului pentru înțelegerea misterelor cosmogonice, lumina este firul roșu care le leagă pe toate, lumina este dătătoare de viață.

Lumina universală este pusă în relație cu multiple elemente, cu diverse concepte, uneori antagonice, de pildă gingășie – putere. O meditație asupra valorilor care nu se demodează niciodată (demnitate, dorința de cunoaștere, compasiune, puritate, gratitudine, răbdare, simplitate etc.), expoziția imaginează ipostaza omului fericit, împăcat cu sine, martor uimit, contemplativ, al nașterii și înfloririi permanente a paradisului (binelui și frumosului), a unui Eldorado care chiar există.

Intrând timid pe Poartă (”At the Gate”), tindem (mereu) să atingem o lume mai bună, „un nou Cer” (”New Sky”), unde primăvara nu se consumă niciodată (”The Spring to come”), să ne conectăm sinele propriu la rădăcinile primordiale (”The Spirit that Binds”), epuizați fiind de lumea celor relative (”The Relative”).

Paradisul poate fi, de fapt, înțeles ca o oglindă, o reflectare a sufletului însuși; ce purtăm în interior se relevă, automat, în exterior. Așa cum ne îndeamnă artistul, ”We light the Power within”, cu alte cuvinte, să ne punem în mișcare angrenajul interior, lumina, forța lăuntrică, să le facem să „danseze” (“Dance of the universal forces”).

Amintesc câteva lucrări reprezentative pentru cele descrise anterior: „In light everyone is worthy” – , ”Movement of the light towards the sky”, ”Light of the stars”, ”Because only for light is granted victory”, ”Sweet and tender light”, ”Tears of light”; ”Bird of paradise”, ”Israel”, ”A world of peace and hope”, ”Fractals of life”.

Omul, fiul al lui Dumnezeu (”Son of the Lord”), fiu al Luminii, își face „liniște în gânduri” (“Stillness of thought”) pentru a se putea bucura în fiecare detaliu de spectacolul ce i se revelează, îmbătat de dulceața providenței divine (”The nectar of divine providence”).

Expoziția ”Searching Eldorado” mai poate fi vizitată până în data de 12 ianuarie.

Iulia GHIDIU