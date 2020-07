Secretar de stat de la Cultură, în izolare după întâlnirea cu prefectul Mircea Abrudean

Ministrul secretar de stat la Ministerul Culturii, Liviu Brătescu a intrat în autoizolare după ce săptămâna trecută s-a întâlnit cu prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, confirmat cu coronavirus.

Liviu Brărtescu a afirmat că în 26 iunie a participat la mai multe întâlniri la Cluj, la care au luat parte și Mircea Abrudean. Secretarul de stat a menționat că, pe parcursul întâlnirii avute cu prefectul Mircea Abrudean, toţi cei prezenţi au purtat mască de protecţie şi au păstrat distanţa regulamentară.

„De la DSP Iaşi şi Bucureşti mi s-a spus să mă autoizolez imediat. Asta am făcut, dar, din păcate, totul m-a prins la Bucureşti, aşa că am rămas în Capitală. Precizez că nu am niciun simptom, mă simt foarte bine, şi nici de la DSP Bucureşti, nici de la DSP Iaşi nu mi s-a spus să îmi fac testul pentru COVID 19. Bineînţeles, am anunţat imediat Ministerul Culturii. Dar, de exemplu, astăzi (ieri – n.r.), mi-am ţinut toate întâlnirile şi toată corespondenţa pe zoom, pe online“, a declarat presei locale ieșene Liviu Brătescu, secretar de stat în Ministerul Culturii.

În 4 iulie, prefectul de Cluj, Mircea Abru­dean împreună cu întreaga fa­milie, respectiv soţia şi copilul de nouă luni, au fost confirmaţi cu infecţia cu SARS COV2.