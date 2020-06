Scriitori în vremea pandemiei

Vasile Igna: „Cu grijă sporită, cu umilință, cu o resemnare senină”

Asupra scriitorului şi scrisului lui Vasile Igna m-am aplecat de mai multe ori, semnalând titluri noi, lansări de carte, implicarea în viaţa spirituală a Cetăţii Clujului. Se impun câteva date. Vasile Igna a debutat, în 1969, cu volumul de poezii „Arme albe”, publicând apoi „Fum şi ninsoare” (1972), „Provincia cărturarului” (1975), „Starea de urgenţă” (1981), „Grădina oarbă” (1984), „Insula verde” (1986), „Orbite” (1989), „Clepsidră cu cenuşă” (1999), „Călăuzele oarbe” (1999), „Urme şi semne” (2004), „Provincii. Grădini. Orbite” (2006). Poezia sa are o notă de modernism, îmbinând sensibilitatea viziunii cu impresionismul imagistic, reliefând totodată fragilitatea echilibrului dintre individ şi univers. În 2001, i-a apărut volumul „Subteranele memoriei. Pagini din Rezistenţa Culturii, 1944-1954”, o selecţie apărută la Editura Universal Dalsi. Poeziile sale au fost publicate în reviste literare şi antologii din Franţa, Germania, Anglia, Italia, Grecia, Belgia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Iugoslavia, Statele Unite, Canada. În 2011 a publicat volumul de poezii „Animale domestice”, la Editura Limes, iar doi ani mai târziu, volumul „Locuri pustii”, la Editura Cartea Românească. În 2016, a publicat volumul de proză „Ora închiderii”, la Editura Cartea Românească, pentru ca, în 2017, să publice cartea de versuri „Vorbitul de limbi”, la aceeaşi editură. În octombrie 1994, a intrat în diplomaţie, având funcţiile de secretar I şi consilier la Ambasada României din Paris, director al Centrului Cultural Român din Paris, director al Direcţiei de Arhive Diplomatice şi al Direcţiei de Relaţii Culturale din Ministerul Afacerilor Externe din Bucureşti.

D.Ş.: Care este lecția sau lecțiile de viață pe care le-am învățat în aceste zile pandemice ?

Vasile Igna: Un eveniment de asemenea intensitate și durată, cu consecințe imprevizibile, cel mai adesea nefericite ori de-a dreptul tragice, nu rămâne fără urme. Multe se văd deja, unele sunt pe cale să apară, altele vor fi greu de evitat. Necunoscutul, indiferent de origine și determinări, este cu atât mai periculos și mai greu de controlat, cu cât apariția lui este mai puțin previzibilă și ținta mai fragilă. Și ce este, oare, mai fragil decât ființa omului? De aceea, mi se pare că principala lecție pe care ne-a propus-o pandemia ( pe care unii și-au însușit-o iar alții continuă s-o ignore) este cea a fragilității ființei umane, a redescoperirii adevărurilor simple și a nevoii de a ne comporta în acord cu propria noastră structură. Redescoperirea acestui adevăr elementar ne poate face nu doar mai prevăzători, ci și mai responsabili, mai atenți la cei din jurul nostru, la frumusețile vizibile ale lumii naturale (vegetale sau animale) și la cele, adeseori invizibile, ale lumii sufletești.Și la înțelegerea faptului că viața nu este doar un șir de ambiții, orgolii sau mize mereu reînnoite, ci și un exercițiu spiritual ce trebuie aplicat și îmbogățit cu consecvență, nu limitându-ți dorințele și aspirațiile firești, ci adaptându-le acelor nevoi care pot menține echilibrul interior și pacea sufletească.

D.Ş.: Cum a suportat, cum suportă Vasile Igna izolarea?

Vasile Igna: Cu grijă sporită, cu umilință, cu o resemnare senină, nefrustrantă. Sunt obișnuit cu izolarea; reîntoarcerea spre sine, reconcilierea cu propriul eu e o „specialitate” a scriitorului, a omului de artă în general. În plus, am avut norocul unei retrageri care ne-a ferit de constrângeri spațiale, șansa dea a avea o căsuță și o grădină în apropierea Clujului, pe Valea Căprioarei (cel mai frumos loc din lume, cum îmi place să spun), s-a dovedit salvatoare, ba, într-un anumit fel, revigoratoare. În acest fel, online-ul s-a arătat a fi foarte util, dar nu chiar indispensabil.

D.Ş.. Trei luni de izolare au fost și sunt încă, luni de lecturi și de scris. Care au fos lecturile dvs. în acest răstimp?

Vasile Igna: Lectura și scrisul, de asemenea, nu țin, pentru un profesonist, de anotimpuri, umori, evenimente mai mult sau mai puțin prietenoase, ci de vocație și nevoie interioară. Ele mă fac să mă simt util și să mă bucur că exist. Limitându-ți dorințele, poți rămâne loial propriei vocații, dar te opui tentației de retragere brutală din lume, înțelegând că, de fapt, trebuie să trăiești printre oameni și alături de ei. Așadar, am citit mult, dar mai ales am recitit. Stârnit, de pildă, de lectura cărții lui Pierre Hadot, Filozofia ca formă de viață, am recitit, cu o voluptate nouă, pe Marc Aureliu, Epictet, Seneca, Plotin, oameni (intenționat nu spun filozofi!) care au meditat mult asupra morții, dar nu pentru a se pregăti pentru ea, ci pentru a revela, a pune în lumină frumusețea și bucuriile vieții. Am citit multă poezie, românească și străină, și am recitit, oprindu-mă la pasajele dragi, Cervantes, Dostoievski, Marguerite Yourcenar. Ar mai fi și altele, dar nu știu ce relevanță ar avea pentru cititorii dvs.

D.Ş.: De curând v-a apărut un volum nou intitulat „Cartea din vis”. Ce reprezintă acesta?

Vasile Igna: Cartea din vis e o antologie de autor, ce cuprinde o selecție din volumele de poezie publicate începând cu Arme albe(1969) și încheind cu Periscop (2019). Așadar, 50 de ani în aproximativ 650 de pagini. Nu am alcătuit-o pentru critici sau istorici literari, ci pentru cei câțiva cititori fideli pe care îi am și, îndeosebi, pentru a fi, măcar în parte, împăcat cu mine însumi. Cum eu cred că în poezie scriem toată viața o singură carte, Cartea din vis poate fi, din punctul de vedere al autorului, cartea ideală, cea spre care am năzuit mereu, fără să știm dacă am ajuns să o scriem vreodată. A fost o excelentă colaborare cu Editura Școala Ardeleană, căreia îi mulțumesc și pe această cale.

D.Ş.: Traducerile ocupă un loc important în creația dvs. Ce se află acum pe masa de lucru?

Vasile Igna: N-am făcut o muncă sistematică de traducător. Am tradus, întâmplător, poeți sau prozatori cu care am avut ceva în comun. Cei mai mulți, așa cum s-a dovedit cu poeții greci, mi-au devenit prieteni pe viață.

D.Ş.: Ați fost, timp de peste un deceniu și jumătate, diplomat cultural, la Paris, București și Berna. Dacă v-ați relua activitatea de ambasador al culturii, spre ce v-ați îndrepta atenția?

Vasile Igna: Nu m-am considerat niciodată „ambasador al culturii”, m-am rezumat să-i fiu un slujitor avizat, onest și sârguincios. E limpede, că, nicăieri în lume, oamenii de cultură nu sunt mulțumiți de atenția pe care le-o acordă autoritățile. La noi, însă, Cenușăreasa ( școala și cultura, în cel mai cuprinzător sens al cuvintelor) și-a pierdut condurii și nu numai că nimeni nu-i găsește, dar nici măcar nu se străduiește să-i caute … Nu am soluții și, în orice caz, ele nu privesc un singur domeniu, ci cultura în ansamblul ei. Spiritualitaea unui popor e un „sistem”, cu mii de rotițe în mișcare, cu mii de pedale de accelerație, unele văzute altele nevăzute. Și cu o singură frână: lipsa libertății de exprimare și de conștiință! Cine apasă pe ea, comite cu adevărat o crimă de neiertat.

D.Ş.: Târgurile de carte oferă imaginea unor români dornici de lectură. Se citește constant, sau lectura a devenit apanajul elitelor?

Vasile Igna: Târgurile, expozițiile, lansările de carte etc. sunt nu doar o formă de promovare comercială, ci și o formă de adeziune publică față de litera scrisă.Ca fost editor, timp de peste 25 de ani, am o mare prețuire față de acest gen de expunere.Dar nu întotdeauna ele sunt relevante din punctul de vedere al întrebării dvs. Cea mai recentă experiență personală, cea a târgului Gaudeamus de la București, de la sfârșitul lui noiembrie 2019, a fost cu adevărat memorabilă. Aparținând sau nu elitei, lumea venise acolo pentru că era interesată de carte.

D.Ş.: Este lectura online benefică? Cât pot rezista ochii în fața calculatorului?

Vasile Igna: Orice tip de lectură e binevenită. Personal, n-am niciun fel de prejudecată. Important nu e suportul lecturii, ci capacitatea cititorului de a alege între vocație și veleitarism, între talent și impostură, între adevăr și fals, între exibiționism și decență. Cât privește rezistența ochilor în fața ecranelor de toate felurile, nu sunt foarte speriat. Dacă au rezistat ei, ochii copiștilor de manuscrise din Evul Mediu și de după, luminii tremurătoare a opaițelor, a lumânărilor și a lămpilor, cu atât mai mult vor rezista ochii într-o epocă a transplanturilor și a lentilelor performante. Să fim încrezători.

D.Ş.:O ultimă întrebare: Cum definiți poezia, Vasile Igna?

Vasile Igna: O „definiție” nu, ferească-mă Cel de Sus! Dar o aproximare pot încerca, dar ea e valabilă doar pentru mine.Și nu are nicio pretenție de originalitate. Așadar: poezia e dezvăluire, ridicare de văl, cu ajutorul tensiunii inefabile ce se naște din alăturarea cuvintelor într-un anumit fel (ordonat sau aparent dezordonat), astfel încât la cititor să ajungă măcar o parte din emoția,credința, îndoiala, speranța, iluzia care l-au stăpânit pe autor în momentul scrierii. Poezia e despre precaritate, despre bucurie, despre iubire, deznădejde , speranță, frică de necunoscut, altfel spus despre viață și moarte, despre cele văzute și cele ne-văzute. Cam mult, nu-i așa? Dar dacă nu e măcar puțin din multul acesta, înseamnă că nu e nimic!

Demostene ŞOFRON