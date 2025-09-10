ADMINISTRAȚIE

Școlile și grădinițele din județul Cluj în care elevi nu au apă potabilă

10 septembrie 20250 commentarii

Nu mai puțin de 18 școli și grădinițe din 14 comune clujene nu au apă potabilă ceea ce a dus la neacordarea autorizație sanitare de către DSP.

În județul Cluj, la începutul anului școlar 2024-2025, cei 110.000 de elevi și preșcolari își vor efectua activitatea în 923 clădiri aflate în incintele școlilor și grădinițelor, dintre care 37 nu sunt autorizate sanitar iar 162 nu sunt autorizate al incendiu.

În municipiul Cluj-Napoca nu sunt autorizate sanitar două obiective: Grădinița cu PP ”Căsuța poveștilor”(se desfășoară lucrări de reabilitare și modernizare) și Colegiul Național ”George Coșbuc”, sala de sport (din cauza problemelor tehnice).

La Turda sunt trei clădiri la Colegiul Tehnic Turda: internat, spălătorie (sunt lucrări de reabilitare prin proiecte din PNRR); sală de sport (acoperiș neetanș, instalații sanitare neetanșe)

La Câmpia Turzii nu e autorizată Grădinița cu PP „Pinochio”. Aici însă s-au finalizat lucrările și urmează să se solicite eliberarea autorizației.

