Școala Gimnazială Iara: o școală în care educația continuă, indiferent de vremuri!

Comuna Iara din județul Cluj reunește treisprezece sate cu vechi tradiții, cu un trecut istoric bogat, cu un prezent important și cu promisiuni de dezvoltare în viitor.

Comuna Iara este situată în sud-vestul județului, într-un cadru natural deosebit, fiind mărginită de Muntele Mare și de Munții Trascăului.

Școala veche din comună a fost construită la începutul secolului al XX lea, iar localul nou a fost dat în folosință în anul 1969. Din anul 1965, timp de doisprezece ani, a funcționat aici și un liceu de cultură generală, care a trimis în lume douăsprezece generații de absolvenți, care s-au specializat, ulterior, în diverse domenii.

Infrastructura educațională

În prezent, din cele treisprezece sate pleacă spre școală, în fiecare dimineață, zeci de copii. Unii la grădiniță, alții în clădirile destinate elevilor din ciclul primar, din centrul comunei și din Satul Agriș, alții, cei mai mari, în clădirea elevilor de gimnaziu.

Toate corpurile de grădiniță și de școală beneficiază de condiții bune pentru desfășurarea activităților. Copiii au la dispoziție săli de clasă luminoase și curate, cabinet de informatică, laboratoare de biologie și fizică-chimie, o bibliotecă cu peste 15000 de volume, o sală de sport. Primăria comunei Iara și Consiliul Local Iara s-au preocupat permanent și au sprijinit dotarea școlii, igienizarea spațiilor, procurarea de materiale didactice moderne. Cadrele didactice manifestă profesionalism la catedră, în procesul instructiv-educativ, dar și în relația cu părinții și cu ceilalți membri ai comunității.

Misiune, viziune, valori

Misiunea școlii este trezirea conștiinței și creșterea caracterului – spunea marele nostru poet Mihai Eminescu. Prin urmare, școala noastră și-a propus misiunea nobilă de educare în scopul obținerii unor deprinderi și abilități care să le deschidă mintea copiilor și să contribuie la formare de caractere deosebite.

Viziunea instituției noastre este să creeze un mediu cald și stimulativ, în care nevoile și înclinațiile fiecărui copil vor fi amplificate, astfel încât fiecare să-și recunoască valoarea și să aibă încredere în potențialul propriu de dezvoltare. Programul școlii noastre este astfel structurat încât să ajute elevul să învețe independent, să rezolve probleme și să ia decizii, fără a depăși limitele care-i conferă acestuia siguranță.

Rezultate și performanțe școlare

Elevii școlii noastre au adus și continuă să aducă bucurii și împliniri în școală și în comunitate, prin rezultatele muncii lor, prin activitățile la care participă, prin implicare în diverse proiecte și parteneriate. Ei au învățat să cinstească evenimentele importante din viața și istoria comunei și a țării, prin acțiuni din cele mai diverse.

Astfel, ne mândrim cu eleva Sarvadi Andreea Georgiana, din clasa a IV-a, care a obținut anul acesta locul III la etapa județeană a Olimpiadei Satelor din România, la matematică. Eleva Haranguș Bianca din clasa a VIII a s-a calificat la faza județeană a Olimpiadei de religie. Echipa de fotbal a școlii a obținut locul I la etapa pe județ a Olimpiadei Județelor – 2019. Grupul Tradiband al școlii noastre a obținut locul I în anul școlar 2016/1017, la ambele secțiuni ale Proiectului Internațional Porți Verzi.

De rezultate frumoase s-au bucurat elevii noștri mai mici sau mai mari, în urma implicării lor în proiecte și parteneriate cum ar fi: proiectul educativ „România – tărâm de poveste”, „Copilăria – comoara cu povești nemuritoare”, „Porți deschise spre prietenie” – în parteneriat cu Școala din Băișoara, proiectul educațional „Zbor”, inițiat de colegii din Băișoara, cărora le-am fost parteneri.

Elevii noștri au marcat prin activități deosebite, apreciate de părinții lor și de membrii comunității, Ziua Educației, Săptămâna Mondială a Spațiului, zilele de 8 Martie și 1 Iunie, aniversarea marelui poet Mihai Eminescu, Centenarul Marii Uniri, Ziua Armatei Române.

Activități extrașcolare

Excursiile și vizitele tematice îmbogățesc experiențele copiilor noștri. Astfel, ei au avut ocazia să învețe lucruri minunate la Stația Meteo de la Muntele Băișorii, la Muzeul Apei „Leonida Truță” din Florești, la Muzeul de Mineralogie din cadrul UBB Cluj-Napoca, la Muzeul de Istorie din Turda, la Observatorul Astronomic din Cluj-Napoca, la Muzeul Iluziilor, la Planetariu mobil.

În egală măsură, suntem preocupați de tot ceea ce înseamnă educația copiilor din școală, așa că, prin diverse parteneriate, le-am asigurat elevilor accesul la educație financiară, educație rutieră, civică, la educație pentru sănătate, pentru toleranță și non-violență, pentru prevenirea fenomenelor de trafic de persoane și bullying.

O bună colaborare avem cu World Vision România, care ne-a susținut în cadrul unor proiecte ca „Atelierul spiridușilor lui Moș Crăciun”, „Toleranță și iubire pentru cei din jur”.

Elevii ambițioși au participat și la proiecte propuse de școli din alte județe, cum ar fi: Simpozionul Național „Spațiul îți ghidează pașii”, lansat de Școala Gimnazială din Ciugud, Alba; „Muncești, dăruiești, oferi căldură”, proiect regional lansat de Liceul Tehnologic Nr.1 din Surduc, Sălaj. Dorim să mai amintim prezența elevilor noștri la „Tradiții culinare de Crăciun” – proiect desfășurat în fiecare an la Colegiul Tehnic „Emil Negruțiu”, Turda, „La școală și acasă, doar hrană sănătoasă” – proiect al Consiliului Județean Cluj. De asemenea, în fiecare an, întreaga comunitate este invitată să ni se alăture la Târgul de Crăciun sau la Târgul Toamnei.

Personalități de succes

Școala din comuna Iara a dat României multe nume mari, personalități de seamă, specialiști în diverse domenii, oameni cu care comunitatea locală se mândrește.

De aici au plecat Mihai Bica, general de brigadă în Armata Română, Alexandru Borza, întemeietorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, Virgil Blasiu, inginer, economist, primar al orașului Turda, Vasile Copilu Cheatră, mare om de cultură care a inițiat ridicarea monumentului lui Avram Iancu din comună, Traian Crișan, arhiepiscop la Vatican, Eugen Giurgiu, director al Operei de Stat din București, Emil Luca, profesor universitar, George Mărie, profesor, participant la Marea Unire de la Alba-Iulia, Laurențiu Mera, profesor, specialist în probleme de lingvistică, Rodica Roș, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Valentin Nemeș, doctor în teologie, Cornel Vana, pictor, Ioan Arion, singurul erou local al Unirii de la 1 Decembrie 1918, Flaviu Mureșan, judecător, Valentin Cuibus, profesor, inspector general la IȘJ Cluj, Alexandru Ghișa, decan al Facultății de Biologie, Absalon Pop, ministru al Silviculturii în perioada interbelică.

Toate aceste nume mari, reprezintă, pentru dascăli și pentru elevi, adevărate modele.

***

Elevii Școlii Gimnaziale Iara beneficiază de exemple demne de urmat, de condiții favorabile învățării și educației, iar dascălii școlii depun eforturi în fiecare zi pentru ca educația oferită, cu drag și pasiune, să le deschidă elevilor o fereastră spre viitor.

Privind educația ca o carte de vizită a fiecăruia, considerăm că în fiecare zi clădim câte puțin pentru ca micuții din clasele noastre să ajungă mâine oameni educați, oameni de valoare, oameni cu care comunitatea să se mândrească și de care țara are nevoie.

Știm că oamenii educați sunt oameni puternici, dar toleranți, oameni cu mintea deschisă, și tocmai de aceea ne ghidăm în activitatea noastră după ceea ce spunea Anatole France: 90% din educație este încurajare. Acum, mai mult ca niciodată, în acestă perioadă unică pe care o traversează întreaga omenire, noi am continuat să ne facem meseria. I-am încurajat pe copii să participe la lecții și activități pe platforma Teams, le-am distribuit prin rețele de socializare scurte filme educative, recreative, am format împreună cu ei grupuri de discuții și de desfășurare a orelor pe rețele de socializare, am vorbit cu ei la telefon. Nu i-am părăsit, nu i-am abandonat! Am considerat că EDUCAȚIA CONTINUĂ, INDIFERENT DE VREMURI!

Le-am fost și le suntem alături copiilor și părinților, îi încurajăm și îi determinăm să lucreze în continuare, spunându-le că suntem mândri de ei și de felul în care se descurcă, spunându-le că îi prețuim pentru că sunt curajoși, inventivi și în pas cu tehnologia și cu școala online! Suntem siguri că în anii ce vor urma, comunitatea din Iara va avea în continuare motive să se mândrească cu absolvenții școlii noastre.

În loc de concluzie, dorim să o cităm pe doamna Michelle Obama: Trebuie să te duci la școală. Trebuie… Pentru că educația este singurul lucru pe care nimeni nu-l va putea lua înapoi de la tine. Iar asta merită orice investiție!

Director,

Profesor Florina Anamaria POPA