Reținut pentru că a condus băut

9 octombrie 20250 commentarii

Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce a  condus sub influența alcoolului și a produs mai multe incidente rutiere. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat la data de 8 octombrie 2025, în jurul orei 13.50, un bărbat din municipiul Cluj-Napoca, care conducea autoturismul pe strada Frederic Joliot Curie și care a fost implicat în două evenimente rutiere soldate cu pagube materiale, în municipiu, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. „Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. După administrarea probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore”, au transmis polițiștii clujeni.

T.S.

