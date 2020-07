Remus Lăpușan candidează la șefia Consiliului Județean Cluj

Remus Lăpușan este candidatul PRO România la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj și în fruntea listei de candidați ai aceluiași partid pentru Consiliul Județean Cluj.

Remus Lăpușan are o experiență de peste 20 de ani în politică, iar de-a lungul timpului a inițiat proiecte precum modernizarea Aeroportului Cluj-Napoca, dezvoltarea Parcurilor Tetarom și a Centrului Agro Transilvania, implementarea proiectului de la rampa ecologică, dar și multe proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județ.

”Candidez pentru conducerea Consiliului Județean Cluj pentru că îmi pasă. Îmi pasă de Cluj și de clujeni, iar experiența mea de două decenii în politica locală stă mărturie pentru asta. Am inițiat proiecte menite să producă o dezvoltare sustenabilă pentru Cluj și am fost promotorul altor proiecte bune pentru județ, dezvoltate împreună cu alți politicieni locali. Văd Clujul cu ochii minții, dincolo de ambiții politice, și văd în el un mare potențial care nu a fost încă valorificat cum se cuvine. Văd în el casa noastră, un cămin unde punem toți umărul, cu drag, pentru că știm că împreună suntem mai buni, mai curajoși, mai puternici. Cu credință și cu chibzuință, voi continua să pun ”cărămidă peste cărămidă” pentru un Cluj al viitorului așa cum am dori să-l găsească generațiile care vin după noi”, declară Remus Lăpușan, lider PRO România Cluj.

În programul de guvernare a județului, Remus Lăpușan grupează cele zece proiecte mari pe care le are în vedere pe două dimensiuni, administrație pentru oameni și administrație pentru dezvoltare. Astfel, acesta își propune să dezvolte un Centru pentru Mentorat și Inovare Strategică la nivelul județului, să implementeze o serie de proiecte de protecție a mediului și energii verzi, să contureze o strategie pentru viitorul brand al Clujului, dar și să dezvolte parcuri științifice și tehnologice sau să susțină noi proiecte pentru agricultură sustenabilă și să identifice metode noi de valorificare a producției locale, cum ar fi un portal online cu informații despre producătorii din județ sau un lanț de magazine cu produse ale fermierilor clujeni.

”Îmi place să fiu cu un pas înaintea vremurilor. Urmăresc care sunt direcțiile de dezvoltare de la nivel european și mi-aș dori să fim la acel nivel. De aceea, proiecte care vizează energii verzi, evoluții tehnologice de ultimă oră sau digitalizarea administrativă sunt pe lista mea de priorități. Dar pe de altă parte, mi se pare esențial să conturăm o strategie pentru a valorifica și perpetua zestrea identitară clujeană pe parcursul mai multor generații, dar și să acordăm o atenție deosebită unor programe județene pentru corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Am în plan și un proiect pentru a deschide un lanț de magazine exclusiv cu produse agricole de la producătorii clujeni, branduri locale care să ajungă pe masa locuitorilor din mediul urban. E nevoie și de infrastructură, dar e nevoie și să ne preocupe calitatea vieții clujenilor. Până la urmă, facem politică pentru oameni”, subliniază liderul PRO România Cluj.

În vârstă de 49 de ani, Remus Lăpușan este absolvent al Facultăţii de Electronică şi Comunicaţii de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și a avut o carieră de succes în mediul privat, deținând din 2011 funcția de CEO la una dintre multinaționalele de prestigiu din domeniul asigurărilor.