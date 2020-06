Relațiile diplomatice și culturale româno-japoneze la sfârșitul Primului Război Mondial: Misiunile lui Victor Cădere și Elie Bufnea în Japonia

Primul Război Mondial a fost un eveniment major ce a marcat istoria omenirii prin numeroasele sale consecințe politice, demografice, economice, sociale dar și culturale. Pe lângă efectele sale devastatoare, războiul a prilejuit o mobilitate fără precedent în rândul comunităților și a indivizilor, o mobilitate ce a dus la lărgirea orizonturilor culturale și la intensificarea contactelor diplomatice. Nici România nu a fost ocolită de aceste evoluții. La sfârșitul Marelui Război, legăturile diplomatice și culturale ale statului român s-au multiplicat și s-au consolidat, incluzând chiar și țări situate la distanțe considerabile, precum Japonia.

La mijlocul secolului al XIX-lea s-a încheiat în istoria Japoniei o perioadă îndelungată de izolare politică și culturală, ce începuse în anul 1639. Deschiderea a debutat prin semnarea unui tratat comercial cu SUA, în 1854. În perioada următoare, autoritățile nipone au stabilit relații politice și economice cu mai multe state europene. O schimbare radicală a survenit și în politica internă prin implementarea unor reforme sociale și economice menite să modernizeze statul japonez. Din această perioadă, cunoscută în istoria niponă ca era Meiji (1868-1912), datează și primele contacte diplomatice și culturale româno-japoneze.

Inițiativa a fost luată de principele Carol, care a adresat o scrisoare împăratului Mutsuhito în anul 1877, cu ocazia declarației de independență. Cei doi monarhi au mai efectuat un schimb de scrisori și în anul 1881, în contextul proclamării regatului României. La rândul său, suveranul Japoniei i-a adresat regelui Carol I o scrisoare în anul 1900, cu ocazia nunții prințului moștenitor Yoshihito. Relațiile diplomatice au fost completate de un interes reciproc pentru dezvolarea legăturilor economice și culturale între cele două țări.

În cultura română, „japonismul” a pătruns pe filieră franceză și a fost încurajat de regina Elisabeta. Vizitele scriitorilor niponi Tokutomi Ichiro (Soho), în 1896, și Tokutomi Kenjiro (Roka), în 1906, au reprezentat momente semnficative în consolidarea acestor legături. Interesul publicului român pentru cultura și istoria Japoniei a crescut pe măsură ce această țară se afirma ca o nouă putere politică la nivel mondial. Evoluția războiului ruso-japonez din anii 1904-1905 a fost urmărită cu mult interes de clasa politică, dar și de opinia publică românească. Nu întâmplător, în această perioadă Nicolae Iorga a publicat lucrarea Războiul din Extremul Orient (1904), ce constituie o primă monografie de istorie a Japoniei, scrisă în limba română. De asemenea, tot în anul 1904, au apărut mai multe articole referitoare la arta, cultura și istoria Japoniei într-un număr al revistei Luceafărul. Printre autori se număra și poeta Otilia Cozmuța, ce petrecuse o perioadă mai îndelungată în Japonia, în anii 1901-1902.

Legături româno-japoneze în timpul Primului Război Mondial și la începutul perioadei interbelice

În timpul Primului Război Mondial atât Japonia, cât și România au luptat de partea Antantei. În acest context, regele Carol I l-a numit pe Nicolae Dimitrie Xenopol, fratele cunoscutului istoric A. D. Xenopol, ambasador al României la Tokyo. În data de 19 noiembrie 1917, diplomatul român și-a prezentat scrisorile de acreditare împăratului Yoshihito, dar a decedat la scurt timp, în data de 18 decembrie 1917. Succesorul său, Edgar Mavrocordat, și-a ocupat postul abia în anul 1921, iar în anul 1922 ambasada română din Tokyo a fost temporar închisă până în 1927.

În timpul Conferinței de Pace de la Paris și în anii ce au urmat, unirea Basarabiei cu România a reprezentat principala problemă în relațiile diplomatice româno-japoneze. Încă de la început, Japonia a avut o atitudine similară cu cea a SUA, refuzând să se implice în dezmembrarea fostului Imperiu țarist, în contextul lipsei unui guvern stabil la Moscova. Deși a semnat tratatul ce recunoștea unirea Basarabiei cu România, în data de 28 octombrie 1920, Japonia a amânat ratificarea acestuia. Atitudinea autorităților nipone față de această problemă a fost determinată de necesitatea normalizării relațiilor cu Uniunea Sovietică.

Un moment important în consolidarea relațiilor româno-japoneze l-a reprezentat vizita prințul moștenitor Carol, în anul 1920, efectuată cu ocazia unui îndelungat tur diplomatic ce a inclus și Extremul Orient. Printre însoțitorii viitorului rege Carol al II-lea s-a numărat și generalul Constantin Găvănescul, ce a realizat o amplă descriere a acestei călătorii. Lucrarea intitulată Ocolul pământului în șapte luni și o zi a fost publicată pentru prima dată în anul 1924, iar unul dintre volume este dedicat în întregime vizitei din Japonia.

Tot în această perioadă, mai exact în anul 1917, a ajuns în Japonia și Ioan Timuș, cel care mai târziu a devenit primul niponolog român. Revenit în țară în anul 1922, Timuș a scris mai multe lucrări de specialitate, ce au avut un rol fundamental în familiarizarea publicului românesc cu arta, literatura și civilizația niponă.

Un grup aparte de călători români în „Țara Soarelui Răsare” l-au constituit ofițerii români, ardeleni și bucovineni care au luptat în războiul civil din Rusia (1917-1923). În perioada de final a conflictului, aceștia se aflau la Vladivostok, pe țărmurile rusești ale Mării Japoniei, unde așteptau să fie repatriați.

Victor Cădere

Printre ei s-a aflat și maiorul Victor Cădere, diplomat de carieră și profesor de drept al Universității din Cluj. După ce a luptat pe front în anii 1916-1918, Cădere s-a alăturat delegației românești la Conferința de Pace de la Paris. La sfârșitul anului 1919, a primit dificila sarcină de a organiza repatrierea voluntarilor români din Siberia. După o îndelungată călătorie ce a implicat traversarea Atlanticului, a continentului nord-american și a Pacificului, Victor Cădere a ajuns în Japonia. A debarcat în portul Yokohama, iar apoi și-a continuat călătoria spre Tokyo. Aici a petrecut mai multe săptămâni, făcând eforturi constante pentru a obține sprijinul autorităților nipone. Însemnările sale din această perioadă au fost recent editate și publicate sub titlul O epopee românească în Siberia (editor Vadim Guzun). Descrierea perioadei petrecute în Japonia este succintă și se concentrează asupra interacțiunilor cu reprezentanții guvernului și armatei japoneze. O impresie puternică au lăsat asupra autorului întâlnirile cu Șeful Statului Major, Uehara Yūsaku, și cu ministrul de război, Tanaka Giichi. Cu ocazia acestor întâlniri, ofițerul român a remarcat influența covârșitoare a înalților demnitari militari în politica Japoniei, stat ce se afla într-un proces accelerat de afirmare ca mare putere mondială.

În timpul petrecut în Japonia, Victor Cădere s-a familiarizat într-o oarecare măsură cu aspectele inedite ale acestei civilizații. Politețea excesivă a locuitorilor, îmbinarea arhitecturii tradiționale cu inovațiile moderne (moda americană), frumusețea parcurilor și a grădinilor publice sunt câteva dintre aspectele menționate de ofițerul român. Încercarea de a contracta transport maritim japonez pentru voluntarii români din Siberia l-a determinat pe Cădere să efectueze o scurtă călătorie în orașul-port Kobe. Aici a negociat cu reprezentanții unor companii comerciale posibilitatea închirierii unor ambarcațiuni pentru îndeplinirea misiunii de repatriere a voluntarilor români. Deși nu a încheiat niciun contract, din lipsă de fonduri, Cădere a fost profund impresionat de faptul că descendenții castei samurailor se adaptaseră atât de bine noului sistem social, devenind comercianți și oameni de afaceri.

Victor Cădere și-a continuat călătoria spre Vladivostok prin Coreea. La sfârșitul lunii iunie 1920, a revenit pentru scurt timp în Japonia pentru a se întâlni cu prințul Carol. Cu această ocazie, a vizitat orașele Nagoya și Tsuruga. Pentru Victor Cădere, Japonia a fost doar o etapă în drumul său spre Vladivostok. Detaliile referitoare la misiunea sa oficială domină însemnările din această perioadă, lăsând puțin loc pentru descrierea experiențelor culturale trăite în Extremul Orient. Observațiile sale referitoare la sistemul social japonez, la impactul modernizării asupra culturii nipone, precum și interacțiunile sale cu câteva din personalitățile politice ale vremii reprezintă contribuții semnificative la reconstituirea contactelor timpurii româno-japoneze.

Elie Bufnea

Un alt ofițer român ce a călătorit în Japonia în această perioadă a fost Elie Bufnea. După ce a traversat drumurile Siberiei, alături de ceilalți voluntari, s-a implicat în procesul de repatriere a camarazilor săi, sub îndrumarea lui Victor Cădere. În acest context, a fost însărcinat cu o misiune în Japonia. A descris pe larg experiența acestei călătorii în cartea Pe drumuri japoneze, publicată în anul 1942. În narațiunea lui Elie Bufnea se îmbină observațiile personale cu informații culese din literatura de specialitate. De altfel, autorul mărturisește că a făcut apel la câteva lucrări de referință, precum cea a lui Engelbert Kaempfer, The History of Japan, pentru a se familiariza cu trecutul și cultura acestei țări exotice. Descrierea călătoriei de la Vladivostok la Kobe este întreruptă de ample digresiuni referitoare la mitologia niponă și la caracterul specific al religiei shintoiste. Odată ajuns în orașul-port Kobe remarcă, la fel ca și compatriotul său Victor Cădere, pătrunderea elementelor de civilizație occidentală ce contrastează cu aspectul tradițional al orașului vechi. Aici Bufnea are răgazul de a se familiariza cu aspecte din viața cotidiană a japonezilor, vizitând locuința interpretului său. Descrierea detaliată a spațiului de locuit este completată de observații referitoare la arta culinară și relațiile de gen.

Următoarea destinație a fost orașul Osaka, cel mai important centru industrial al țării. Problema receptării influențelor culturale străine în Japonia îl preocupă în mod deosebit pe Bufnea. În încercarea sa de a explica acest proces, face apel la episoade din istoria mai îndepărtată sau mai recentă a Japoniei. Lupta dintre japonezi şi băştinaşii ainu, afirmarea şogunatului, pătrunderea şi apoi expulzarea misionarilor creştini, perioada de izolare urmată de revoluţia din 1856 sunt câteva din etapele definitorii ale istoriei japoneze, pe care Bufnea le analizează în cartea sa. Sensibil la frumuseţile naturii, autorul este fascinat de arta grădinăritului japonez şi în special de arborii pitici, pe care îi cultivă cu multă măiestrie grădinarii niponi.

Orașul Kyoto reflectă cel mai bine latura tradițională a Japoniei. Vizita în acest centru al culturii îi oferă lui Bufnea pretextul unor noi analize asupra spiritualității nipone, ce pare a fi unul din subiectele sale favorite. Cultul strămoșilor, omniprezența spiritelor divine (kami), precum și dansurile rituale kagura, specifice șintoismului, îl fascinează pe autor prin exotismul lor. Budismul, pe de altă parte, are mai multe asemănări cu creștinismul, în opinia lui Bufnea.

Tokyo contrastează puternic cu vechea capitală imperială (Kyoto), fiind dominat de inovațiile moderne atât în arhitectură, cât și în vestimentația și obiceiurile locuitorilor. La fel ca alți autori contemporani și Bufnea este preocupat de identificarea trăsăturilor morale dominante ale poporului japonez. Alături de sobrietate, moderație și spirit de disciplină, disimularea, capacitatea japonezilor de a-și ascunde adevăratele emoții, îl intrigă pe ofițerul român. În legătură cu acest aspect, aminteşte o întâmplare semnificativă, cu caracter de anecdotă. Înainte de izbucnirea războiului din anii 1904-1905, o importantă delegație rusească a fost primită la Tokyo. Cu această ocazie autoritățile nipone au pregătit o paradă militară, la care au participat soldați înarmați „ca pe vremea șogunilor”. În conflictul ce a urmat, subestimarea capacității militare japoneze a fost un factor determinant în înfrângerea Imperiului țarist.

Dr. Florin Nicolae Ardelean,

Direcția Patrimoniu Cultural Universitar,

Arhiva Universității Babeș-Bolyai

