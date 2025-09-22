EDITORIAL

Punte fragilă

22 septembrie 20250 commentarii

Diaspora românească rămâne, de mai bine de trei decenii, o enigmă pe care România o privește cu un amestec de admirație, așteptări și neputință. Plecarea masivă a românilor în anii ’90 și 2000 a fost interpretată, pe rând, ca o dramă națională, o șansă economică și chiar o rezervă de identitate. Însă timpul, cum o face mereu, a schimbat regulile jocului.

Astăzi, imaginea idilică a diasporei – aceea a milioanelor de români care trimiteau lunar bani acasă și susțineau comunități întregi – s-a estompat. Remitențele sunt tot mai mici, iar progresul economic al României a redus diferențele care altădată păreau de netrecut. În multe domenii, salariile din țară sunt comparabile sau chiar mai mari decât cele ale românilor stabiliți în străinătate, pe poziții modeste.

Generațiile s-au schimbat. O masă critică de români este deja născută în afara granițelor, cu identități hibride și cu o legătură afectivă mai difuză față de „țara părinților”.

Mulți dintre cei plecați se gândesc acum la întoarcere, măcar pentru o etapă de viață, atrași de siguranța unei pensii vestice cheltuite într-o Românie care, în ciuda problemelor, oferă confort și prețuri mai accesibile.

Dar poate cea mai mare enigmă nu este diaspora în sine, ci modul în care România a ales să o privească. În loc să fie gândită ca o resursă strategică – culturală, economică și politică – diaspora a rămas suspendată între retorica festivistă a politicienilor și indiferența instituțională a statului. „Frații noștri de peste hotare” sunt invocați la alegeri, dar rareori în politici publice coerente.

Astăzi, la răscruce, întrebarea nu este dacă diaspora se va clarifica – pentru că, probabil, nu o va face niciodată. Întrebarea este dacă România însăși va învăța să trăiască cu această realitate fluidă. Diaspora nu mai este doar o poveste despre bani trimiși acasă, ci despre rețele globale, despre identități multiple și despre punți culturale. A o înțelege înseamnă a renunța la iluzii. Diaspora nu va salva România și nici nu o va abandona. Ea va continua să existe, fragmentată și diversă, asemenea unei oglinzi în care România își vede atât trecutul, cât și viitorul.
Poate că nu mai avem energia să ne frământăm prea mult. Poate că înțelepciunea vine tocmai din acceptare: diaspora nu este un mister de rezolvat, ci o realitate de asumat.

Dan LUCA

