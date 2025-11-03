EDUCAȚIE

Prima clasă de liceeni – tehnicieni în aviație din Cluj, vizitând fortăreață cerului românesc

3 noiembrie 20250 commentarii

Elevii din prima clasă cu specializarea tehnician aviație din Cluj-Napoca, înființată în anul școlar 2025-2026, clasa a IX-a E, de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca, au efectuat joi, 23 octombrie 2025, în cadrul săptămânii „Școala Altfel”, o vizită la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Cu acest prilej, ei au făcut cunoștință cu avionul F-16 Fighting Falcon, poreclit Viper, și cu elicopterul românesc  IAR 33O Puma SOCAT. În frumoasă experiență, elevii au fost însoțiți de diriginta lor, profesoara de limba și literatura română Roxana  Bujiță, școala ingrijindu-se și să asigure transportul.

Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii este una dintre cele mai importante unități ale Forțelor Aeriene Române. De aici operează avioanele de vânătoare F-16 Fighting Falcon și elicopterele IAR-330 Puma. Din 20 octombrie 2025, Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii se află în misiune de luptă permanentă a NATO, Escadrila 48 Aviație Vânătoare asigurând serviciul de poliție aeriană sub comandă NATO, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Misiunile au ca scop protejarea integrității spațiului aerian al României și apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

Ghidul elevilor la Baza 71 Aeriană a fost căpitan Andreea Păcuraru. În cadrul săptămânii Școala Altfel, elevilor li s-a pregătit o expoziție statică, pe trei ateliere: un avion F-16 Fighting Falcon, un elicopter IAR 33O Puma SOCAT și mașina de pompieri care asigură siguranța pe timpul zborului.

Față în față cu Viper

Elevii au putut observa avionul F-16 Fighting Falcon în toată splendoarea lui, poreclit de piloții americani „Viper”, după nava spațială „Colonial Viper” dintr-un serialul TV din anii ’70.  „Avioanele de vânătoare F-16 Fighting Falcon sunt un simbol al puterii aeriene moderne a României! Avionul F-16 este un avion multirol de generația a patra, capabil să execute o gamă largă de misiuni. Cu o viteză de peste două ori cea a sunetului și sisteme avansate de armament și comunicații, avionul F-16 reprezintă garanția integrării României în structurile de apărare colectivă NATO și a angajamentului ferm pentru securitatea națională și regională. Militarii Escadrilei 48 Aviație Vânătoare au participat la exerciții precum Ramstein Flag în Anglia, Air Solution cu partenerii sârbi și Neptun Strike, alături de parteneri din SUA, Franța și Italia”, a spus  căpitanul Andreea Păcuraru. Prezentarea avionului F-16 a fost făcută de maistru militar clasa I Vasile Silviu. De asemenea, maistru militar clasa a IV a Șerban Andreea Denisa a răspuns cu amabilitate întrebărilor elevilor.

Pe scaunul pilotului, în elicopterul românesc

Elevii au avut parte și de un moment interactiv când au făcut cunoștință cu elicopterul IAR 33O Puma SOCAT. Entuziasmul a fost mare mai ales când au urcat în elicopter și când au intrat pe rând în cabinele piloților. Atenția elevilor a fost captată și de zborul mai multor elicoptere pe parcursul vizitei. „Elicopterele IAR-330 Puma SOCAT, simbol al măiestriei și performanței industriei aeronautice românești, reprezintă versiunea modernizată a binecunoscutului elicopter IAR-330, capabil să îndeplinească misiuni diverse: atac, recunoaștere, transport, evacuare și salvare, fiind un element esențial al mobilității și flexibilității Forțelor Aeriene Române. În acest an, militarii Escadrilei 713 Elicoptere Socat au participat la misiuni precum Black Scorpion, Dacian Fall, Ramstein Flag și APROC 25 în Spania.”, a spus căpitanul Andreea Păcuraru. Despre caracteristicile elicopterului le-au vorbit elevilor sublocotenent inginer Genunche Cristina. În plus, le-au răspuns întrebărilor  maistru militar clasa a V a Păun Lavinia și maistru militar clasa a III a Androne Raluca. 

Învățând de la  pompieri dedicați 

În cadrul vizitei, pompierii plutonier Stavilă Bogdan și fruntaș Tot Alin au prezentat tinerilor mașina de intervenție cu capacitate de stocare de 34 de tone apă și spumă. Despre importanța activității pompierilor în bază, și nu numai, căpitanul Andreea Păcuraru a precizat: „Pompierii militari reprezintă siguranța de la sol. Un rol esențial în funcționarea Bazei 71 Aeriană îl au echipajele de pompieri militari, care intervin prompt în cazul oricărui incident. Mașinile de pompieri din dotarea bazei sunt pregătite pentru stingerea incendiilor la aeronave, hangare sau clădiri tehnice, dar și pentru exerciții complexe de salvare. Periodic, pompierii din bază organizează și participă la antrenamente comune cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj și Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, pentru a testa reacția și cooperarea în situații reale de urgență”. 

Pe parcursul activităților, ghidul tinerilor musafiri a imortalizat câteva din momentele cele mai interesante ale vizitei. La încheierea vizitei educaționale, gazda a ținut să sublinieze faptul că prin activitatea sa, Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” rămâne una dintre cele mai moderne și active unități ale Forțelor Aeriene Române: „Toate componentele prezente în bază transformă unitatea militară de la Câmpia Turzii într-un simbol al profesionalismului, disciplinei și dedicării militare – o veritabilă fortăreață a cerului românesc”.

„Ne bucurăm să primim tineri pasionați de aviație”

Despre vizita elevilor de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny la Baza 71 Aeriană, căpitanul Andreea Păcuraru a precizat că este o inițiativă benefică pentru ambele părți: „Militarii Bazei 71 Aerienă „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii consideră vizita elevilor de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca, specializarea tehnician în aviație, o inițiativă binevenită și benefică pentru ambele părți. Totodată, aceasta a spus că vizita îi ajută pe elevi să cunoască munca într-un mediu tehnic, iar Baza Aeriană a avut ocazia să stârnească interesul tinerilor pentru o astfel de carieră: „Ne bucurăm să primim tineri pasionați de domeniul aviației și să le oferim oportunitatea de a vedea îndeaproape activitatea unei baze aeriene. Astfel de vizite îi ajută pe elevi să înțeleagă concret ce presupune munca într-un mediu tehnic și riguros, unde profesionalismul, disciplina și spiritul de echipă sunt esențiale. Pentru noi, este o ocazie de a promova valorile și profesiile din aviația militară și de a stârni interesul tinerilor pentru o carieră în acest domeniu. În același timp, vizita ne oferă prilejul de a ne face cunoscută activitatea și de a construi punți între mediul educațional și cel militar. Această activitate a avut ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite la clasă și familiarizarea elevilor cu mediul real de lucru specific domeniului aviației. Vizita a oferit tinerilor oportunitatea de a observa îndeaproape structura, organizarea și tehnologia utilizată în cadrul unei unități militare aeriene de prestigiu, consolidând astfel legătura dintre cunoștințele teoretice și cerințele actuale ale pieței muncii”.

Elevii, curioși și interesați

Tot despre vizită, diriginta Roxana Bujiță a precizat că a fost una deosebit de interesantă și relevantă pentru formarea profesională a elevilor, oferindu-le oportunitatea de a observa direct mediul de lucru specific domeniului aviației. „Pe parcursul vizitei, elevii au manifestat interes și curiozitate față de explicațiile oferite de specialiști, adresând întrebări pertinente și dovedind un comportament responsabil și respectuos. Consider că această activitate a avut un impact pozitiv asupra motivației elevilor, consolidându-le interesul pentru domeniul ales și oferindu-le o perspectivă realistă asupra viitoarei lor cariere”, a adăugat diriginta clasei. 

Aprecieri pentru profesionalismul militarilor de la Baza Aeriană

La rândul său, directoarea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca, prof. dr. Anamaria Mateuț, a apreciat sprijinul acordat de reprezentanții Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, deschiderea, profesionalismul de care au dat dovadă, precum și interesul manifestat față de formarea tinerilor: „Prin astfel de activități, reafirmăm angajamentul nostru de a oferi elevilor o educație tehnică modernă, conectată la cerințele și valorile domeniilor strategice ale economiei naționale”. Totodată, directoarea Anamaria Mateuț a subliniat că  specializarea tehnician aviație are o importanță deosebită în formarea profesională a elevilor, contribuind la dezvoltarea competențelor necesare pentru o carieră într-un domeniu de înaltă precizie și responsabilitate. „Ne mândrim cu faptul că Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este singura unitate de învățământ din județ care oferă această specializare, răspunzând astfel unei nevoi reale de pregătire a viitorilor specialiști în aviație”, a declarat directoarea.

Tia SÎRCA

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Crosul Universității Tehnice – “Chase the Sun”

O șansă în plus la viață pentru bolnavii de cancer prin tehnologie AI

Progres, Prevenție, Practică Clinică. The Dietitian 2025

Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația mobilă RO CEI Reader, pentru citirea datelor din Cartea Electronică de Identitate

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.