Premieră în justiția europeană

Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac susține că singura opțiune realistă pe care România o are pentru a fi acceptată în spațiul Schengen în următorul an și jumătate este procesul pe care l-a intentat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în care se cere anularea deciziei luate de Consiliul UE în cadrul Consiliului ministerial JAI prin care s-a respins acceptarea României și Bulgariei în spațiul de liberă circulație. Eurodeputatul a spus că a făcut acest demers după ce Guvernul României și alte instituții europene au refuzat să apeleze la justiție pentru a anula „actul nedrept” adoptat împotriva țării noastre.

Guvernul României nu a dorit să apeleze la justiția europeană

Eugen Tomac afirmă că acțiunea demarată la Curtea Europeană de Justiție constituie o premieră, mai ales că se solicită și acordarea pentru eurodeputați a dreptului de a putea contesta orice act al Consiliului Uniunii Europene.

„Am solicitat acest lucru de președinte Von der Layen pe 15 decembrie și evident că după Consiliul European din ianuarie, când am văzut că nu s-a pus pe ordinea de zi subiectul privind extinderea spațiului Schengen și abordarea complet neeuropeană a Guvernului Austriei și Guvernului Olandei, care a avut obiecții față de spațiul Schengen, mi-am dat seama că singura soluție pe care o avem la dispoziție pentru a rezolva această nedreptate rămâne totuși o acțiune în justiție la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Am cerut Guvernului României care are calitatea de reclamant privilegiat să acționeze în justiție acest act nedrept la adresa României. Am avut discuții, inclusiv cu premierul Ciucă pe acest subiect și cu alți demnitari. Din păcate, poziția Guvernului este de a nu da curs unui asemenea demers. De asemenea, am cerut Parlamentului European să acționeze la Curtea de Justiție, eu fiind deputat în Parlamentul European iar România are 30 de reprezentanți în Parlamentul European. Parlamentul fiind forul cel mai reprezentativ din punct de vedere democratic, pentru că toți membrii Parlamentului sunt aleși de către cetățeni, tot în spiritul apărării Tratatului și Tratatului de funcționare a Uniunii Europene am cerut să trimitem Consiliul Uniunii Europene în fața Curții de Justiție. De asemenea, am cerut tuturor guvernelor statelor membre, m-am adresat tuturor prim-miniștrilor din Uniunea Europeană invocând articolele care sunt încălcate prin Tratat și evident nedreptatea făcută României în ce privește accesul în spațiul Schengen. Având în vedere că Guvernul României, Parlamentul European, Comisia Europeană și niciun stat membru din Uniunea Europeană nu au dorit să trimită Consiliul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul că nu a luat o decizie care se impunea ca obligatorie, evident că singura soluție pe care am găsit-o potrivită pentru a nu abandona acest dosar a fost să inițiez eu o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene în data de 7 februarie anul acesta. De ce am făcut acest demers? Pentru un motiv foarte simplu: pentru că am observat că după Consiliul informal JAI de la Stockholm, din luna ianuarie, premierul olandez împreună cu cancelarul austriac au susținut că nu-și vor schimba poziția în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și vor manifesta o opoziție până când spațiul Schengen nu se va reforma total. Asta înseamnă un mesaj cât se poate de direct și de clar că România și Bulgaria nu vor intra în spațiul Schengen. Având în vedere că procedural un act fie el legislativ sau non legislativ al Consiliului Uniunii Europene, poate fi contestat în instanță doar pentru o perioadă de 60 de zile, am fost obligat ca în ultima zi să depun această acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europei”, a spus Eugen Tomac.

El a explicat că a solicitat Comisiei Europene și Parlamentului European să inițieze această acțiune împotriva Consiliului în ceea ce privește votul din 8 decembrie pe un motiv care ține de calitatea procesuală. „Instituțiile care pot reclama un act normativ al Comisiei sau a Consiliului la Curtea de Justiție sunt guvernele statelor membre, Comisia și Parlamentul. În demersul pe care l-am făcut împotriva Consiliului Uniunii Europene eu am calitate de persoană interesată, dar nu sunt reclamat privilegiat ci neprivilegiat. Însă demersul este foarte bine fundamentat pentru că am consultat înainte de a depune această acțiune profesori de drept european, foști judecători la Curtea Europeană de Justiție și oameni care pledează la Curtea Europeană de Justiție. Am făcut acest demers tocmai pentru că celelalte instituții nu au acționat și cred că în momentul de față trebuie să înțeleagă atât Guvernul cât și cetățenii că singura opțiune realistă pe care o avem pentru a intra în următorul an și jumătate în spațiul Schengen rămâne acest proces pe care l-am intentat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a spus europarlamentarul PMP.

Obiectivele acțiunii

Eugen Tomac susține că prin acțiunea depusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene se cere pe de o parte anularea deciziei luate de Consiliul UE în cadrul Consiliului ministerial JAI iar pe de altă partea acordarea dreptului europarlamentarilor de a contesta contesta orice act al Consiliului Uniunii Europene.

„În primul rând pentru noi cerem două lucruri foarte clare în acest demers. Cerem anularea în acțiune a deciziei luate de Consiliul UE în cadrul Consiliului ministerial JAI. De ce? Pentru că a intrat în ședință cu o propunere de a accepta România, Bulgaria și Croația în spațiul Schengen pentru că îndeplinesc criteriile din Tratat și din această ședință au ieșit două decizii. Una prin care rezultă că Croația este invitată să adere la Schengen pentru că îndeplinește criteriile iar cealaltă decizie a fost de a se constata lipsa unanimității și prin urmare respingerea României și Bulgariei fără nicio explicație. În momentul de față asistăm la un abuz de putere din partea Consiliului UE. O încălcare flagrantă a Tratatului de aderare, o încălcare flagrantă a Tratatului de funcționare a UE. Prin urmare, la ora actuală în Consiliu nu mai avem parte de un conflict politic între state, ci avem parte de un conflict juridic. Voi merge la Curte cu acest demers și voi invoca toate articolele din Tratat prin care nouă ni se încalcă drepturile pe care trebuie să le avem. Piața unică înseamnă libertate de circulație a persoanelor, libertate de circulație a bunurilor, a capitalului. Or, nouă ne sunt încălcate libertatea de circulație a persoanelor și bunurilor. Din estimările pe care le are staul român noi înregistrăm pierderi de zece miliarde de euro anual pentru că ne sunt îngrădite aceste drepturi. Este momentul în care trebuie să conștientizăm că avem șansa să ne apărăm”, a spus eurodeputatul.

Optimist

Liderul PMP s-a declarat convins că demersul pe care l-a făcut în justiție va avea succes, precizând că, în opinia sa, rămâne poarta sigură de acces a României în spațiul Schengen. „Noi prin acest demers cerem anularea acțiunii în sine pentru că nu corespunde principiilor invocate în tratat.

Este o premieră ceea ce am făcut, este un demers pe care mi l-am asumat și sunt conștient de dimensiunea efectelor acestei acțiuni și sunt absolut convins că odată ce va începe acest proces atât instituțiile europene cât și Guvernul României vor interveni pentru a mă susține. Până atunci am această conștiință împăcată că am făcut tot ceea ce trebuie pentru a corecta acest abuz de putere al Consiliului UE”, a spus Tomac.

„Este un demers care ține de demnitate, de libertate și de dorința de a ne cauta dreptatea prin intermediul instrumentelor europene”, a punctat liderul PMP.

C.P.