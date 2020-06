Părinții clujeni nu „s-au înghesuit” să își ducă copiii la grădiniță

Articol scris in EVENIMENT

Grădinițele și-au deschis, luni, porțile, însă părinții nu „s-au înghesuit” să își lase copiii departe de ei. În prima zi de program, numărul celor care s-au prezentat la trei unități de învățământ preșcolar din Cluj-Napoca a fost destul de redus.

Grădinița Universității Babeș-Bolyai funcționează după programul obișnuit cu activități de vacanță și cu metodologia didactică adaptată mai noii condiții de distanțare socială. Aici s-au prezentat, însă, foarte puțini copii.

„S-au prezentat foarte puțini copii. Într-o primă etapă, când se punea problema deschiderii grădiniței, au optat pentru grădiniță între 90 și 100. Noi am aplicat un chestionar orientativ pentru a ști care e situația. Atunci s-au înscris atâția, dar după ce a apărut Ordinul de ministru (n.red – în care sunt precizate normele), iar părinții au văzut cum se vor desfășura activitățile și că se va acționa cu totul altfel în raport cu personalul, cu copiii, cu activitățile și cu adaptarea întregului mediu educațional la ce se cere, de la acel număr s-a ajuns la 40 de cereri. Când am revenit cu întrebări pe grupurile de părinți, legate de luna pentru care optează să vină la grădiniță- iunie, iulie sau august- și dacă sunt cu adevărat pregătiți, am ajuns la maximum 35 de copii, în perioada aceasta – 22 iunie-1 iulie.

În final, luni, s-au prezentat 11 copii. Între timp, au anunțat doi copii că nu vor mai veni. Au renunțat mulți, dar e posibil ca numărul lor să crească, până la 1 iulie, la 33”, a declarat Angela Bîrdea, directorul grădiniței.

În ce privește distanțarea, în prima zi, copiii au fost receptivi.

„Când educatoarea le cere un lucru, prin acel lucru, le impune implicit o anumită distanțare. De asemenea, între paturi sunt doi metri distanță. Noi suntem aici, suntem pregătiți, îi așteptăm cu drag pe cei mici și îi ajutăm să se readapteze”, a mai spus Angela Bîrdea.

Nici la Grădinița Albă ca Zăpada copiii nu s-au prezentat în număr mare.

„Au venit 10 copii. Pe toată perioada, până la sfârșitul lunii iulie, s-au înscris 21, dar am cerut situația pe săptămâni, iar pe această săptămână s-au programat doar 14.

Prima zi nu a fost grea. Copiii au fost înțelegători, au înțeles că dacă și-au scăpat jucăria jos, nu o mai pot folosi, pentru că trebuie spălată și dezinfectată, iar distanțarea s-a respectat. Părinții le-au explicat, iar ei știau deja. Noi vom fi pregătiți pentru câți au depus cereri”, a declarat, la rândul său, Gabriela Radu, directorul Grădiniței Albă ca Zăpada.

Și la Grădinița Mămăruța de pe strada Traian Vuia nr. 87, copiii s-au descurcat neașteptat de bine, în prima zi de activitate.

„Inițial, în urma sondajului nostru, am avut în jur de 70 de cereri, dar după ce s-a publicat ordinul, am avut doar 22 de cereri, dintre care s-au prezentat, luni, 17 copii. Ne-am descurcat bine, am respectat toate normele, am avut, la exterior, marcate traseele pe care trebuie să vină părinții, cu marcaje din doi în doi metri, am avut asistentă la intrare, botoșei de unică folosință pentru copii, a fost neaștepat de bine. Nu a plâns niciun copil. Toți așteptau să se joace”, a spus Melania Palfi, directorul grădiniței.

Grădinița cu Program Prelungit din Florești își începe activitatea marți și a făcut toate demersurile pentru a-i întâmpina pe cei mici cum se cuvine. „Noi am făcut toate demersurile pentru deschiderea grădiniței, avem 55 de solicitări. Sălile sunt generoase și fiecare copil va avea o măsuță, cu semn distinctiv, etichetată, va avea jucăriile lui. Am respectat toate măsurile precizate. Vor fi șapte grupe deschise de nouă copii fiecare și sigur că va fi respectată distanțarea. Educatoarele vor fi inventive, pentru a se putea păstra această distanță, pentru că regulile trebuie respectate. Sperăm că totul va fi bine”, a declarat Manuela Pop, dirctorul unității de învățământ din Florești.

Anca M. Colibășanu