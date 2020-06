Nelu Tătaru: Pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare

Articol scris in EVENIMENT

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat joi că pentru 1 iulie se pregăteşte un alt set de măsuri de relaxare. „Pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare . Eu sper ca evoluţia să ne permită acest lucru. (…) Dacă vor fi nişte restricţii vor fi strict punctuale şi locale”, a mai arătat ministrul Sănătăţii. El a adăugat că orice măsură de relaxare va fi luată în funcţie de involuţia cazurilor de COVID-19 înregistrate, subliniind că „iresponsabilitatea unora face ca aceste momente să fie prelungite şi dificile”.

De asemenea, el a precizat că transmiterea comunitară este vinovată de această creştere a cazurilor, dar evoluţia noului coronavirus ţine foarte mult şi de respectarea regulilor de bază. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că acei care contestă ce s-a întâmplat în ultimele patru luni ar trebui să retracteze şi să îşi schimbe atitudinea. „Avem o perioadă de două săptămâni în care tot creştem ca şi număr de cazuri, sunt cazuri asumate în contextul în care am dat măsuri de relaxare, în care am avut weekend-uri prelungite, dar totuşi, rămâne de neînţeles această atitudine şi păcat că este şi la nivel înalt, de non-combat, relativ după o bagatelizare, îmi permit să o spun încă o dată, a tot ce a fost în aceste 4 luni. Dacă peste 1.500 de decese, pentru 24.000 de infectări, peste 3.200 de cadre medicale infectate merită această atitudine, înseamnă că nu am înţeles nimic din perioada prin care am trecut. Dacă după 30 de ani am stat în case două luni de zile, ne-am uitat speriaţi la televizoare şi nu neapărat la noi, ci şi la alte ţări, înseamnă că am avut o răbdare şi o colaborare de fier. De aceea nu înţeleg şi nu voi înţelege această atitudine.Vrem să fim influenceri, să fim formatori de opinie, haideţi să căutăm altceva”, a spus Tătaru.