Ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Cluj: Nu putem funcționa într-o logică a războiului între puterile statului!

11 septembrie 20250 commentarii

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la Cluj Napoca, ministrul Justiței, Radu Marinescu a declarat că în ceea ce privește protestul magistraților „.. acesta funcționează într-o logică a dialogului și a loialității. Protestul nu a fost unul uniformizat la nivel de țară. Adunările generale la fiecare instanță sau parchet decid anumite forme de manifestare, decid cauzele care analizează în această perioadă. Nu pot să fac o apreciere generală la un fenomen ce a avut loc în mod diferit, de la instanță la instanță. Principil însă, greva nu este permisă în aceast gen de activitate. Forme de manifestare a nemulțumirii pot exista pentru orice categorie profesională dar în limitele legii. Din partea magistraților clujeni am primit mesajul că la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel Cluj s-a stabilit că există cauze care se vor desfășura în continuare și s-a luat în considerare factorul urgență în soluționarea acelor cauze care impun rapiditate în soluționare. Realitatea este însă că activitatea judiciară nu poate fi întreruptă. Nu există în momentul de față un instrument legal care să permită Ministerului Justiției să intervină în prvenirea sau stoparea unor astfel de forme de protest. Aprecierea legalității asupra formelor de protest, a grevelor, se face tot de autoritatea judiciară. Concepția nostară este ca puterile în stat- legislativă, executivă și judecătorească – să funcționeze prin dialog și respectarea responsabilă a atribuțiilor care le revin. În puterea judecătorescă trebuie să avem un partener. Nu putem funcționa într-o logică a războiului între puterile statului. Nu putem sta în tranșee și să ne ostlizăm!” a spus ministrul. El a adăugat că astfel de forme de protest au existat și anterior dar urmează să se pronuțe Curtea Constituțională. În ceea ce privește actul de justiție extrapolat în sociatate, ministrul Radu Marinescu a specificat: „Și ca om politic și ca om din justiție sunt un adept al respectării opiniei cetățenaului!”

100 de milioane de lei pentru Palatul Justiției

Marinescu a declarat pentru a avea o justiție cât mai modernă, care să funcționeaze la standarde europene, este important ca aceasta să beneficieze de o infrastructură pe măsură. În semnsul acesta ministrul a vizitat șantierul Palatului de Justiție de la Cluj, menționând că acesta este într-adevăr un edificiu remarcabil, dar care necesită atenție și investiții deosebite. „Pentru a renova acest palat și a-l aduce la un standard modern și civilizat, este nevoie de aproximativ 100 de milioane de lei. Constructorul a găsit o soluție deosebită. În curtea interioară se va ridica o clădire pe structură metalică. Aceasta va servi ca sediu pentru instanțele care actualmente funcționează în Palatul de Justițe. Se vor realiza pasarele care vor face ca părți din clădirea veche să fie integrate funcțional în activitatea noii clădiri. Este un obiectiv foarte important pentru tot ceea ce inseamnă justiție în județul Cluj. Lucrarea se va finaliza până la sfârșitul acestui an” a declarat ministrul Radu Marinescu.

În timpul vizitei la Cluj, acesta a avut întlniri cu reprezntanții magistraturii din Curtea de Apel, ai parchetelor, tribunalului și ai judecătoriilor. „Am analizat ipoteze de lucru pentru a simplifica procedurile, a reduce gradul de încărcare din activitatea judecătorilor și procurorilor. De asemenea am pus accent pe ideea digitalizării, faptul aducând un spor în celeritate. Am mai discutat despre durata proceselor și probleme de personal” a adăugat Marinescu.

Recuperarea educațională și modelul de la Cluj

În vizita de la Cluj a fost inclusă și o întâlnire cu reprezentanții din sistemul penitenciar. „Filozofia noastră este aceea de a pune accentul pe reintegrarea socială a persoanelor private de libertate a declarat ministrul Pentru aceste persoane munca însemană punerea în valoare a calităților persoanale, la care se adaugă însușirea unor aptitudini și a unei atitudini față de muncă și societate. Lucruri care ajută clar la reintegrare. Apoi este vorba și de o utilizare eficientă a resurselor din partea Administrației Penitenciarelor. Și nu în ultimul rând este vorba de un deziderat uman, acela de recuperare educațională a celor în cauză. Toate aceste aspecte vin în contextul necesității unei reforme instituționale la nivelul penitenciarelor, în special în ceea ce privește resursele și persoanalul.Modelul de la Cluj, în care persoane private de libertate aflate în penitenciare lucrează pentru diverse companii este unul foarte bun şi că acesta va fi extins la nivel naţional” a menționat ministrul. Ministrul a adăgat că pe de-a parte România se confruntă cu o criză a forței de muncă, pe de altă parte această forță de muncă se găsește în penitenciare dar nu este pusă suficient în valoare. În sensul acesta companiile, antreprenorii clujeni pot ajuta la absorbția acestei resurse insuficient valorificată. Radu Marinesu a adăugat că în cadrul întâlniri ce va avea loc UBB, se va semna un acord cu semnificații în ceea ce privește aducația ce urmează a se da persoanelor de libertate, cu scopul reintegrării acestora.

Beniamin Pascu

 

 

