Măsură privind sprijinul de instalare a tinerilor fermieri

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Măsura privind sprijinul acordat tinerilor fermieri prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) va fi lansată în 15 iulie, cu o alocare de 43 de milioane de euro, din care 20 de milioane de euro pentru cei care aplică din diaspora, a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă. „Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, măsură care va fi lansată în 15 iulie, până în 15 octombrie, va avea 43 de milioane de euro, din care 20 de milioane de euro, cum am spus şi altădată, tinerilor fermieri din diaspora. Acolo unde există posibilitatea, vom acorda în concesiune până la 50 de hectare teren”, a spus Adrian Oros. El a precizat că în iulie va mai fi lansată o măsură dedicată zonei montane, iar în august măsurile de sprijin pentru participarea la schemele de calitate şi pentru activităţile de informare şi promovare desfăşurate de grupurile de producători în cadrul pieţei interne. „În august vom lansa încă două măsuri: sprijin pentru participarea, pentru prima dată, la schemele de calitate şi sprijin pentru activităţile de informare şi promovare desfăşurate de grupurile de producători în cadrul pieţei interne. În iulie mai avem o măsură pentru zona montană, pentru că în acest exerciţiu bugetar nu au fost destinate sume expres pentru zona montană, iar la începutul anului am mutat pentru abatoare de mică capacitate în zona montană 12 milioane de euro”, a adăugat şeful de la MADR. Potrivit sursei citate, din 30 iunie este activă şi măsura privind înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, care are fonduri disponibile de 1,985 milioane de euro.