Mârșăvii electorale, la Beliș

În dimineața zilei de sâmbătă, când campania electorală era deja încheiată (legal!), locuitorii comunei Beliș și-au găsit în cutiile poștale, sau puse la porți, „fluturașe” electorale cu mesaj pe fond roșu, aparent scris de candidatul PSD la funcția de primar, prin care acesta îi îndemna să nu-l mai voteze deoarece a fost condamnat penal.

Pe prima pagină, sub fotografia oficială a (încă!) edilului șef, era următorul mesaj: „Dragi locuitori ai comunei Beliș, Am fost alături de voi patru ani cu bune și cu rele. Dar drumul nostru împreună se oprește aici. Am fost condamnat definitiv și nu mai pot fi primarul vostru. Vă mulțumesc pentru tot. Viorel Matiș”.

Pe verso, mesajul continua astfel: „Am încercat să fac lucruri bune, o parte dintre ele mi-au reușit, altele nu. Adevărul este că am plecat urechea la prea mulți oameni care m-au influențat și sfătuit prost, și în care m-am încrezut. Dar, în același timp, trebuia să mă gândesc și eu și să văd consecințele faptelor mele. Acum totul e prea târziu. AM PRIMIT O CONDAMNARE DEFINITIVĂ ȘI NU MAI POT FI PRIMAR. Așa că orice vot dat mie este un vot pierdut. Vă rog însă să nu lăsați comuna pe mâna hoților care au mai fost la primărie și care abia așteaptă să se întoarcă ca să mai fure. Ați văzut cu toții ce rău au făcut Crainic și Marcu (pe care îl bănuiesc că are legătură cu condamnarea mea)! Așa că alegeți cu grijă duminică pentru a nu mai avea parte de ce am avut 12 ani! Doamne ajută!”

Atât candidatul independent Viorel Crainic (susținut de Pro România), cât și PSD – Organizația Județeană Cluj au sesizat Biroul Electoral de Circumscripție, Crainic suspectând că în spatele acestei mârșăvii s-ar afla Partidul Național Liberal, respectiv candidatul acestui partid la funcția de primar al comunei Beliș, care „pe pagina sa de Facebook folosește exact aceleași cuvinte” la adresa sa și la adresa contracandidatului Iosif Marcu.

Pentru a-și argumenta spusele, Crainic pune la dispoziția Biroului Electoral de Circumscripție câteva print-screenuri din pagina oficială de Facebook a lui Bleonț, din care merită reținută în special referirea la Viorel Matiș (pusă sub o imagine cu cătușe): „Dragi locuitori ai comunei Beliș. În fruntea comunei, în calitate de primar, se află un condamnat penal. Decizia de condamnare la închisoare pentru infracțiuni de dare de mită este definitivă. Așa că lucrurile sunt clare: Viorel Matiș, primarul PSD al comunei Beliș, nu mai poate fi primar. ORICE VOT DAT PENTRU EL ESTE UN VOT IMORAL ȘI UN VOT IROSIT, PENTRU CĂ, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE, VA FI SUSPENDAT DIN FUNCȚIE PRIN ORDINUL PREFECTULUI. Legea este clară și nu lasă loc de interpretări. Niciun condamnat penal definitiv nu poate fi primar, indiferent că a primit condamnarea cu suspendare sau executare. Așa că îi invit la vot pe toți locuitorii comunei – pe 27 septembrie putem scăpa de hoți, de condamnați penali, de infractori. Putem să ne facem împreună un viitor mai bun”.

În plângerea înregistrată de PSD – Organizația Județeană Cluj, este reclamat faptul că, „în mod evident, prin transmiterea acestui mesaj (cel de sâmbătă – n.n.), candidatului la funcția de primar al comunei Beliș, precum și întregii echipe PSD li se aduc grave prejudicii, fiind expuși unei campanii negative de inducere în eroare a electoratului”. Plângerea PSD este însoțită de materialul electoral la care face referire.

Operațiunea „flotanții”

Tot sâmbătă, cu o zi înaintea votului, la Poliția orașului Huedin a fost înregistrată o plângere penală a primarului comunei Beliș și candidat al PSD pentru un nou mandat, Viorel Matiș, împotriva „persoanelor care se fac responsabile pentru comiterea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale”.

„Deși eu nu am mai semnat nici o adeverință de spațiu din data de 21 septembrie, cu excepția a două adeverințe (…) pe care le-am semnat și predat azi, 26.09.2020, azi, la Biroul de Evidență a Populației Huedin s-au depus peste 20 de cereri pentru flotante pentru comuna Beliș (…). Eu consider că adeverințele de spațiu pe care acei oameni le-au prezentat la Evidența Populației erau false, nefiind semnate de mine” – spune Viorel Matiș. Acesta solicită Poliției să verifice documentele de spațiu depuse de solicitanții de flotante care au obținut, sâmbătă, flotant, deoarece are convingerea că „aceste acte au fost depuse falsificate, în scopul fraudei electorale”, sub coordonarea unui candidat la funcția de consilier local pe listele PNL, „în favoarea candidatului PNL, Bleonț Claudiu, la funcția de primar Beliș”.

Despre flotanții care „vor hotărî” rezultatul alegerilor, la Beliș, s-a vorbit, de altfel, încă din iunie, odată cu apariția lui Claudiu Bleonț pe lista candidaților la funcția de primar.

Îndemnuri și… atenționări electorale

În ultimele zile, belișenii au fost îndemnați cu insistență să-l voteze pe domnul actor atât de primul ministru Ludovic Orban, cât și de mai-marii PNL Daniel Buda, Alin Tișe, Emil Boc și, nu în ultimul rând, de șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, aceasta afirmând, într-o directă adresare către belișeni, pe pagina sa de Facebook, că „orice v-ar promite ceilalți candidați va rămâne o simplă promisiune, pentru că numai un candidat susținut de un partid puternic, cum este PNL, va avea susținerea necesară, atât la Cluj, la președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, cât și la Guvernul PNL pentru a da viață proiectelor” .

„Un primar care nu are susținerea necesară la județ și la guvern nu va putea face nimic din bugetul limitat al unei comune, or niciun alt candidat, în afară de Claudiu Bleonț, susținut de PNL nu va putea să contribuie la dezvoltarea și modernizarea comunei. Ce contează că nu s-a născut aici, sau că nu a lucrat aici în ultimii ani, atâta timp cât e singurul candidat care are proiecte pentru Beliș și are ușile deschise pentru a le putea implementa? Uitați-vă la comunele din jur ce au beneficiat de administrații care au lucrat în sprijinul dezvoltării comunităților și nu numai pentru a obține avantaje personale și cântăriți ce anume vă doriți pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră!” – a scris Marinela Marc pe pagina sa oficială de Facebook.

Pe bună dreptate, belișenii s-au întrebat și se întreabâ: De ce, brusc, atâta interes pentru o comună despre care, până nu demult, mai-marii politicii post-decembriste (de toate culorile) nici măcar nu știau că există?

Cu siguranță, răspunsul se va afla, cât de curând!

M. TRIPON