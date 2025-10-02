INTERNE

Lăcomia unor magistrați nu are limite. Cer zile în plus de concediu și diurnă de 2 la sută din salar

2 octombrie 20250 commentarii

Zeci de magistrați au dat statul în judecată pentru a obține beneficii salariale suplimentare — de la sporuri zilnice de 2% din salariu brut, până la concedii de odihnă suplimentare de zeci de zile pe an, invocând condiții de muncă vătămătoare, grele sau periculoase.


Pe rolul mai multor instanțe se află zeci de cauze deschise de magistrați ce vizează obținerea de divrese drepturi salariale. O parte din dintre procese au ca obiect recalcularea indemnizațiilor salariale cu includerea unui spor de 2% pe zi din salariul brut.Alții se judecă cu ctatul pentru a obține

Alte acțiuni au fost deschise de magistrați pentru a obține un concediu de odihnă suplimentare de 60 de zile pentru perioada 2017-2022, alte 10 zile de concediu suplimentar anual până la pensionar, preucm și plata indemnizației aferente acestuia, pe motivul desfășurării activității în condiții vătămătoare, grele sau periculoase.

 

În cazul cererii de acordare a echivalentului unei „diurne” de 2% din indemnizația brută lunară, magistrații care au dat statul în judecată au invocat faptul că acest drept a fost acordat procurorilor Serviciului de Investigare a Infracțiunilor din Justișie începând cu 16 octombrie 2018, cerând să fie aplicat și în cazul lor, întrucât și ei sunt magistrați numiți în funcție. Aceștia invocă discriminarea în raport cu tratamentul salarial favorabil acordat procurorilor SIIJ, deși aceștia nu sunt detașați sau delegați, condiție prevăzută de lege pentru acordarea diurnei.

Magistrații consideră că această situație reprezintă o discriminare salarială, invocând prevederi din Constituție, Codul muncii și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În opinia acestora, instituirea unui drept salarial special doar pentru procurorii SIIJ, fără o justificare obiectivă, creează un tratament inegal în raport cu alți magistrați numiți în funcție. Unele instanțe din țară au admis aceste cereri iar altele le-au respins.

Un alt drept pentru care se judecă magistrații vizează acordarea a 60 de zile de concediu de odihnă suplimentar pentru perioada anterioară anului 2022 și, respectiv, 10 zile pe an pentru viitor, invocând desfășurarea activității în condiții periculoase și vătămătoare.

Magistrații susțin că beneficiază de spor de condiții vătămătoare de până la 15% și că, în virtutea acestui fapt, ar trebui să beneficieze și de concediu de odihnă suplimentar, conform Codului muncii și altor acte normative aplicabile în domeniul bugetar.

Cosmin PURIȘ

 

 

