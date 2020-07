Joi începe la Cluj-Napoca Winners Open / Miercuri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor

Articol scris in SPORT

Irina Camelia Begu (foto), Jacqueline Cristian, Irina Bara şi Gabriela Ruse sunt vedetele care participă la turneul amical de tenis Winners Open, care începe astăzi la Cluj-Napoca şi se încheie duminică, 5 iulie, fiind dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari. Câştigătoarea turneului primeşte 10.000 de dolari şi dreptul de a participa la un demonstrativ de dublu mixt alături de cei mai în vogă tenismeni români ai momentului, Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil.

Înaintea deschiderii oficiale a circuitului de tenis WTA şi ITF, jucătoarele românce păşesc din nou pe terenul de zgură pentru prima competiţie cu premii după lunile de pauză. Winners Open, turneu amical programat la Cluj-Napoca, începând de astăzi, 2 iulie, şi până duminică, 5 iulie, a reuşit să atragă şase nume de top din tenisul feminin românesc. Irina Camelia Begu, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Gabriela Ruse, Georgia Crăciun şi Miriam Bulgaru au confirmat participarea la evenimentul sportiv. Câştigătoarea va pleca acasă cu 10.000 de dolari şi va avea şansa să joace duminică, 5 iulie, de la ora 16.30, un meci amical de dublu mixt, alături de Marius Copil, împotriva perechii formată din campionii Simona Halep şi Horia Tecău. Turneul feminin se va desfăşura pe terenurile cu zgură la baza sportivă Winners Sports Club din Cluj-Napoca, respectându-se măsurile autorităţilor care reglementează desfăşurarea competiţiilor sportive în contextul pandemiei de coronavirus. Din păcate, evenimentul se va desfăşura fără spectatori. Organizatorii, Sports Festival şi Winners Sports Club, pregătesc pentru jucătoare circuite diferite de acces în incinta bazei sportive, pază pentru a restricţiona accesul publicului, dezinfecţie constantă zilnic, va fi limitată interacţiunea dintre jucătoare şi personal şi se vor lua toate măsurile de siguranţă. Jucătoarele, staff-ul şi personalul vor fi încurajaţi de asemenea să respecte măsurile recomandate de siguranţă şi distanţare. În plus, meciurile se vor juca cu personal tehnic redus, doar un arbitru de linie şi cel de scaun, copiii de mingi vor purta mănuşi, iar jucătoarele îşi vor lua singure prosoapele. Mingile se vor schimba la 7 şi la 9 game-uri şi vor fi dezinfectate cu lampă UV. „Industria sportivă şi cea de evenimente din România au nevoie de susţinere, acum mai mult ca niciodată. Am depus eforturi să organizăm acest eveniment în condiţii speciale, pentru a readuce jucătoarele pe teren. Susţinerea şi prezenţa echipei olimpice de tenis a României – Simona Halep şi Horia Tecău, împreună cu Marius Copil, ne validează iniţiativa. Bineînţeles, vom fi extrem de atenţi la toate măsurile impuse de lege, astfel încât evenimentul să se deruleze în condiţii de maximă siguranţa pentru jucătoare şi pentru toţi cei implicaţi în organizarea lui”, a declarat managerul turneului, Patrick Ciorcilă. Sistemul de joc aplicat va fi Round Robin, fiecare jucătoare va juca împotriva fiecărei jucătoare, în 2 grupe de câte 3. Meciurile se vor disputa după următorul program: 2 iulie – începând cu ora 11, 3 iulie – începând cu ora 15, 4 iulie – începând cu ora 14, 5 iulie – începând cu ora 14. Meciul demonstrativ de dublu mixt în care vor evolua câştigătoarea turneului, Simona Halep, Horia Tecău şi Marius Copil este programat, aşa cum am scris, duminică, 5 iulie, de la ora 16,30.

Horia Tecău a efectuat tragerea la sorţi

Horia Tecău (foto) a efectuat, miercuri, tragerea la sorţi prin care a stabilit componenţa celor două grupe ale primului turneu de tenis organizat în România de la ridicarea restricţiilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus. Conform tragerii la sorţi, din Grupa A fac parte Gabriela Ruse, Irina Bara şi Georgia Crăciun, iar în Grupa B vor evolua Irina Camelia Begu, Jaqueline Cristian şi Miriam Bulgaru. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în semifinalele competiţiei. „Mi se par echilibrate grupele, vor fi meciuri interesante, abia aştept să le urmăresc. Cred că toţi iubitorii de tenis abia aşteaptă să le urmărească pe unele dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România în acest moment. Câştigătoarea acestui turneu va juca într-un meci demonstrativ împreună cu mine, cu Marius Copil şi Simona Halep. Vom face un meci de dublu mixt. E minunat că vom fi aici împreună şi că vom avea ocazia de a juca după o perioadă lungă de pauză. Poate fi un început de campanie de pregătire pentru Jocurile Olimpice de anul viitor”, a declarat Tecău după tragerea la sorţi. Accesul publicului va fi interzis, meciurile urmând să fie transmise live pe postul Digisport şi pe pagina de Facebook a Sports Festival.

Cristian FOCŞANU